MHP'li vekil: Atık ithalini durdurun, Emine Hanımefendi'nin projesi zarar görüyor!

MHP Maraş Milletvekili Sefer Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Çevre ve Orman Bakanlığının izniyle plastik atık ithal ettiğini belirterek, söz konusu işlemin durmasını istedi.







İthal edilen plastik atıkların, plastik üretim firesi veya toplanmış plastik malzeme olduğunu, bunların işlenerek hammadde haline getirildiğini söyleyen Milletvekili Aycan, Türkiye'de yaklaşık 10 firmanın atık plastik ithal ettiği bilgisini verdi.





Plastik malzemenin eskidikçe ya da yıprandıkça daha da kırılganlaştığını ve parçalanarak mikroplastiklere dönüştüğünü ifade eden Aycan, mikroplastiklerin suya ve gıdalara bulaştığına, böylece insan vücuduna girdiğine dikkat çekti.





‘ÇİN BİLE DURDU’





En fazla plastik atık ithal eden ülke olan Çin'in son dönemde plastik atık alımını durdurduğuna işaret eden MHP'li Aycan, "Çin'in dışında Malezya ve başka ülkeler de plastik atık alımını durdurdu fakat Türkiye plastik atık alımıyla ilgili bir kısıtlama yapmadığı için plastik atık ithalinde artış oldu" dedi.





‘ÇEVRE 3 KURUŞA KURBAN EDİLİYOR’





Ayda 42 bin ton plastik atık alındığını belirten Sefer Aycan, "Türkiye, İngiltere'nin, Avrupa'nın plastik atığını almaktadır. Bunu yanlış, tehlikeli buluyorum ve Türkiye'nin plastik atık alımını durdurmasını istiyorum." diye konuştu.





Aycan, Türkiye'nin çöp alan, çöplük olarak kullanılan bir ülke olmaması gerektiğini, insan sağlığı ve çevrenin üç kuruşa kurban edilmesini kabul etmediklerini söyledi.





Bu durumun, Türkiye'de plastik atık toplama faaliyetlerine de darbe vurduğunu ifade eden MHP Maraş Milletvekili Aycan, şunları kaydetti:





‘EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİNİN PROJESİ ZARAR GÖRÜYOR’





"Türkiye çöp toplamada başarısız bir ülkedir. Bilinçsiz davranışlarla çevreyi kirleten bir ülkeyiz” diyen MHP’li Aycan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın projesinin zarar gördüğünü savunarak şöyle dedi:





“Çöplerimizin yalnızca yüzde 10'unu geri dönüşüme gönderiyoruz. Bu nedenle daha çok çöp toplama ve ayrıştırma tesisine ihtiyacımız var fakat plastik atık ithalatı, Türkiye'de var olan atık toplama işi yapanlara da zarar vermiş, atık toplamaya sekte vurmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünü yaptığı 'sıfır atık' projesi de bundan zarar görmektedir."





‘SIFIR ATIK PROJESİ’ NEDİR?





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sunumuyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tanıtılmıştı.





Proje, israfın önlenmesi, atığın azaltılması ve atıkların dönüştürülmesini amaçlıyor.