MHP'li vekil basına başka konuştu, Genel Kurul'da başka oy verdi

Kömürle çalışan, 11 şehirde kurulu toplam 15 termik santral 2013 yılında özelleştirildi. Şirketlere, bacalarına filtre taktırmak üzere tam 6 yıl süre verildi. Devlet, şirketlere bu iş için 535.7 milyon lira da teşvik dağıttı. Paralar alındı, sürenin sonuna gelindi ancak koca şirketler kılını kıpırdatmadı. Aradan geçen 6 yılda, santrallerin çevresinde astım, bronşit gibi hastalıklar sıradan hale geldi, kanser ölüm vakaları katlanarak arttı.







Santrallere baca filtresi takmadan 2.5 yıl daha çalışma izni verilmesini içeren yasa teklifi Meclis’te AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla kabul edildi. Oylamaya 49 MHP'li vekilden 35'i katılmadı. Katılan 14 vekilin tamamı kabul oyu verdi. Biri de MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Maraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan'dı. Aynı zamanda halk sağlığı uzmanı bir doktor olan Aycan’ın da kabul için el kaldırması şaşkınlığa yol açtı. Zira, termik santrallere filtre takılması konusunda ‘mücadele edeceğini‘ belirtmişti.





ÖNCE ‘BİR DAKİKA DAHİ FİLTRESİZ ÇALIŞMAMALI, MÜCADELE EDECEĞİZ‘ DEDİ





MHP’li Sefer Aycan, geçtiğimiz günlerde RS FM'de Atilla Güner'in konuğu olmuş ve “Termik santrallerin bir gün bile filtresiz çalışması kabul edilemez, yasanın çıkmaması için sonuna kadar mücadele edeceğim” ifadelerini kullanmıştı. Aycan programda özetle şunları söylemişti:





“Ben milletvekiliyim aynı zamanda tıp doktoruyum. Halk sağlığı uzmanıyım. Ben milletvekili olmadan önce de termik santralle mücadelemi veriyordum. Zaten termik santraller filtresi olmadan bir gün bile çalışmamalı. Yani süre vermeyi asla doğru bulmuyorum. Bu zamana kadar verilen süreler bile yanlıştı. Firmaların da bu güvene layık olmadığını düşünüyorum. Çünkü defalarca verilmiş süreyi iyi kullanmadılar. Gereğini yapmadılar.”





‘AKP’Yİ İKNA ETMEMİZ LAZIM’





Yayında AKP’nin Meclis çoğunluğuna dikkat çeken MHP'li vekil Aycan, “Onları ikna etmemiz lazım. Hala onun mücadelesini veriyoruz. Genel Kurul'a geldiğinde tekrar çekilebiliriz. Çünkü geçen Mart ayında benzer bir durum oldu. O zaman da gündeme gelmişti. Sonra geri adım atıldı. Şimdi tekrar komisyonda eklenmiş ama Genel Kurul'da mücadelesini vereceğiz çıkartılması için. Akciğer hastalıklarının, kanserin direkt sebebi. Ve bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Doğaya zararı var, bitki örtüsüne zararı var, toprağa zararı var, suya zararı var. Bunlar net, tartışma konusu bile edilemez. Mutlaka bunların dikkate alınması gerekiyor, süre verilmesini yanlış buluyorum” demişti.





AYNI VEKİL BASINA ‘HAYIR’, MECLİS’TE ‘EVET’ DEDİ





Sözcü’den Yusuf Demir’in ulaştığı Sefer Aycan zehir saçan termik santraller konusunda her zamanki tutumundan neden vazgeçtiğini sorusuna “Grubumuz bir karar verdi. İşletmelere bir süre verip, denetimleriyle ilgili bir süre var biliyorsunuz. Grubumuz o maddeyi destekledi. Bu şekilde” cevabını verdi. Termik santrallerin filtresiz çalışmasının uygun bulmadığını ifade eden Aycan, konuyla ilgili diğer sorular ise yanıtsız bıraktı.





MUHALEFET OYLAMAYA KATILMADI





Genel Kurul’daki oylamaya katılan 203 AKP’li vekilin tamamı kabul oyu verdi. 139 CHP’li vekilden 114'ü, 62 HDP’li vekilden 58'i, 39 İYİ Parti vekilinden 32'si katılmadı. CHP düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğini açıkladı.