MHP'li vekil Sermet Atay'ın 'fuhuştan' yargılanmasının belgesi ortaya çıktı

Gazeteci Cevheri Güven, ‘Mafya devlet yetkililerini rehin aldı’ adlı son videosunda Gaziantep’te yaşanan bir skandalı gündeme getirmişti. Söz konusu videoda Sermet Atay’ın da adı geçiyordu. Gaziantep’te mafya babalığı yaptığı dönemde Atay’ın ‘fuhşa aracılık etmek’ten soruşturma geçirdiğini söyledi. İddiaya göre savcılara ve hakimlere bağ evlerinde kadın ayarlıyordu. Daha sonra o soruşturmanın üzerinin de kapatıldığını anlattı. Ardından da Sermet Atay’ın MHP milletvekili olduğunu söyledi.







Sermet Atay söz konusu iddiaları yalanladı. Cevheri Güven için galiz ifadeler kullandı. “İddiaların tamamı hayal ürünü ve karalamaya yöneliktir. İftirasını ispat etmeyen şerefsizdir! diyeceğim ama sizde şerefin kırıntısı dahi yoktur.” yazdı.





Bunun üzerine Cevheri Güven, Sermet Atay’ın ‘fuhşa aracılık ve yer temin etmekten’ yargılandığı davanın belgesini yayınladı. Tensip zabtına göre dava Gaziantep 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılmış. Sanıklar arasında Sermet Atay da bulunuyor. Mağdurlar ise 4 yabancı uyruklu kadın…





Cevheri Güven, “MHP milletvekili Sermet Atay, son videomdaki iddiaları kendine yakışan ağzı bozuklukla yalanladı. Belge konuşsun o zaman. Yabancı uyruklu kadınların pasaportlarını alarak fuhuşa zorladığına, fuhuşa aracılık ve yer temin etmeden yargılandığına ilişkin belgeyi yayınlayayım.” ifadelerini kullandı.







