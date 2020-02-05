Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li vekilden ilginç çıkış: Kızılay'ın başındaki kişinin tutuklanması lazım /05 Şubat 2020 10:14

MHP'li vekilden ilginç çıkış: Kızılay'ın başındaki kişinin tutuklanması lazım

MHP'nin uluyan vekili Cemal Enginyurt, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın 'Vergi kaçırmak-Vergiden kaçınmak' sözleri ile ilgili olarak derhal tutuklanması gerektiğini belirtti.

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MHP’li Cemal Enginyurt, Kızılay’ın Başkentgaz şirketinden aldığı 8 milyon dolarlık bağışın 7 milyon 925 bin dolarını Ensar Vakfı’na göndermesiyle ilgili olarak sert açıklamalarda bulundu. Enginyurt, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın, vergi kaçırmak suçundan tutuklanması gerektiğini söyledi.

Enginyurt, katıldığı KRT yayınında Kızılay Başkanı Kınık’ın tutuklanması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

– Türk Kızılay’ı kesinlikle yıpratılmamalı. Kızılay’ın başındaki arkadaş. Kerem Kınık diye ismini yeni duydum.

– 8 milyon dolarlık bir bağışın Ensar Vakfı’na gönderilmesini vergiden kaçınmak olarak ifade edecek birisi dünyanın herhangi bir ülkesinde olmuş olsaydı. Hemen tutuklanmış ve en az 10 yıl hapis almıştı.

– Türkiye’de de aslında bunun karşılığı vergi kaçakçılığı. Tutuklanması gerekir. Vergi kaçakçılığı yasalarımıza göre suç. Kerem Kınık derhal tutuklanmalıdır. Bu kişinin üzerine gidilmezse insanların hayırseverlik duyguları zedelenecek.
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