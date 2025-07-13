Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li Yıldız 'şimdi kardeşlik zamanı' dedi CHP'li Özer'e hak verdi! /13 Temmuz 2025 16:13

MHP'li Yıldız 'şimdi kardeşlik zamanı' dedi CHP'li Özer'e hak verdi!

Türkiye siyaset sahnesinde oldukça hareketli zaman dilimlerinden birisini yaşıyor. Süreç kapsamından birbirinden dikkat çeken gelişmelerin yaşandığı bugünlerde çok dikkat çeken bir gelişme de MHP'li Feti Yıldız'dan geldi. Yıldız, sosyal medya hesabından tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in Türkler ile Kürtler arasındaki tarihsel beraberliğini doğru tanımladığını ifade etti.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız oldukça dikkat çeken çıkış yaptı. Kent Uzlaşısı gerekçe gösterilerek 30 Ekim 2024 tarihinde tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in, mecliste kurulan komisyonda Türkler ile Kürtlerin 1000 yıllık beraberliklerinin 900 yılının Osmanlı döneminde olduğu söylediğini ve bunun doğru olduğunu kaydetti.

Türkler ile Kürtlerin beraberliklerinin tarihte birçok defa kesiştiğini ifade eden Yıldız, Ahmet Özer'in bu kesişmeleri yaşanan son 20 yıl ile beraber değerlendirdiğini, kendilerinin ise 6 kesişme noktası bulunduğunu kaydetti:

    Malazgirt: Alparslan-Mervaniler

    Çaldıran: Yavuz Sultan Selim-İdris‘i Bitlis’i

    Cizira-Botan: II. Mahmut /Abdulmecit -Bedirhan Bey

    Erzincan : İkinci Abdülhamit-Hamidiye Alayları

    Erzurum : Mustafa Kemal ve isyanlar dönemi

    Erbil/Hewler: Özal-Barzani,Talabani

"ŞİMDİ KARDEŞLİK ZAMANI..."

Kürtler ile Türkler tarihteki ile beraberliklerinin Malazgirt'te gerçekleştiğini ifade eden Yıldız, şimdi kardeşlik zamanı diyerek sözlerini noktaladı:

    Prof. Dr. Ahmet Özer Mecliste kurulan Komisyonda tarihsel perspektifi anlatırken,

    Türklerle Kürtlerin 1000 yıllık beraberliğinin 900 yılının Osmanlı Türk Devleti dönemine ait olduğunu söylemiş, doğru söylemiş….

    Osmanlı Türk Devleti’nin egemenlik alanında 60’tan fazla devlet vardı. fiilen 45 devlete hükmetti. Bu 45 devletin 27’si Asya, 13’ü Avrupa, 5’i de Afrika Kıtasındaydı.

    Hoca yaşadığımız son 20 yılı da bir dönem saydığı için sayıyı 7’ye çıkarıyor Bize göre tarihte 6 önemli kesişme noktası bulunmaktadır.

    1 ) Malazgirt: Alparslan-Mervaniler

    2) Çaldıran: Yavuz Sultan Selim-İdris‘i Bitlis’i

    3 ) Cizira-Botan: II. Mahmut /Abdulmecit -Bedirhan Bey

    4) Erzincan : İkinci Abdülhamit-Hamidiye Alayları

    5) Erzurum : Mustafa Kemal ve isyanlar dönemi.

    6) Erbil/Hewler: Özal-Barzani,Talabani

    Kürtlerle Türklerin tarihte ilk beraberliği Malazgirt‘te gerçekleşmiştir. Bizans imparatoru Romen Diyojen’e karşı savaşa tutuşmadan önce Selçuklu Sultanı Alpaslan Gazi ünlü Veziri büyük devlet adamı Nizamülmülk’ü Silvan ilçesinde yaşayan Mervani Kürt Beyi Nizamettin’e göndermiş ve yardım almıştır. Şimdi kardeşlik zamanı…
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