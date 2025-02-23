MHP'li yönetici İzzet Ulvi Yönter’e ‘Cevheri Güven’ şoku!

Cevheri Güven’in iddialarına cevap vermek yerine sadece hakaret eden Yönter’in mesajının altı, tepki mesajlarıyla doldu.





Adı Sinan Ateş cinayetinde ‘azmettirici’ olarak da geçen Yönter’e verilen cevapların neredeyse tamamı ‘tepki’ içerikli. TR724'te yer alan habere göre o mesajlardan bazıları şöyle:





Cevheri’ye cevap vermedin ama…

Eee adam doğru söylüyor, var mı mantıklı bir açıklaman?

İyi de, yanlış söylediği birşey yok ki! Yalan nerede, iftira nerede?

Yanlış tek kelimesi yok, niye sinirlendiniz.

Cevap verememiş anca çemkirmişsiniz… Yani akıllı adam yazılan metinle kendinizi tarif ettiğiniz fikrine kapılıyor.

Sinan Ateşin evlatlarını yetim bırakanlar dilerim Allah dan öyle bir acı çeksin ki Allaha canımı al diye yalvarsın…

Sakin ol şampiyon, iddialara cevap ver!

Adamı tanımıyorum, ola ki dediğiniz gibi biri! Söylediklerinde yanlış olan nedir, açıklar mısınız? Gerçek mi bu kadar canınızı yaktı?

Ne olursa olsun doğru söylüyor . Polis niye mafyaya muhtaç edildi?

Kimin söylediğine bakmak yerine, önce söylenen sözün gerçekliğine bakmak gerekmez mi?

Adam yanlış bir şey dememişki. Devlet mafyaya mı muhtaç kaldı?

Bir azmettitici, katilin yeri hapistir ama hukuk olmayınca bir de kalkıp vatanın gerçek evlatlarına hakaret eder. Hukuk geri gelince kimin kimi hoplatacağını göreceksin haysiyetsiz katil kalleş mel’un.

Adam doğruyu konuşmuş. Yalan diyemedin. Tehdit ediyorsun. Ayıp ayıp, yeter artık bıktık ya!

Goy goy yapmayı bırak, iddialara cevap ver!

İzzet Ulvi Yönter’in mesajının altı bu ve benzeri yüzlerce yorumla dolu. Peki Yönter’i kızdıran ve gazeteci Cevheri Güven’e hakaret etmesine neden olan olay neydi?





Suç örgütü lideri Sedat Peker, felç geçiren bir özel harekat polisinin tedavisine maddi destek vermişti. İzzet Ulvi Yönter de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu ‘destek’ haberini alıntılayarak, Sedat Peker’e, ‘Allah razı olsun’ yazmıştı.





İşte Cevheri Güven de bu paylaşımı eleştimiş ve, “Sen iktidarsın. Senin devletinin özel harekat polisini tedavi ettirmesi lazım. Devletin, özel harekat polisini suç örgütü liderine muhtaç hale getirmiş! ‘Allah senin belanı versin’ demesi lazım.” ifadelerini kullanmıştı.