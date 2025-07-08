Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li yönetici Yönter hedefte: Önce şarkı paylaştı 'şehit' tepkileri üzerine geri sildi /08 Temmuz 2025 13:02

MHP'li yönetici Yönter hedefte: Önce şarkı paylaştı 'şehit' tepkileri üzerine geri sildi

12 şehit haberinin geldiği gün sosyal medya hesabından sanatçı Haluk Levent'in şarkı söylediği bir videoyu paylaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, dün şarkıcı Haluk Levent'in gitar çalıp şarkı söylediği anların yer aldığı bir videoyu X hesabından paylaştı.

Yönter, paylaşımına  "Söz yazarı Bora Ülker gardaşım, seslendiren Haluk Levent arkadaşımız, hepsine gönül dolusu teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum" notunu düştü.

Ancak Yönter'e paylaşımı üzerine takipçilerinden tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Yönter'e tepkilerinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden gelen 12 şehit haberini hatırlatarak paylaşımın uygun olmadığını dile getirdi. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı, bu tepkiler üzerine bir açıklama yapmadan paylaşımını sildi. 

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