MHP'li Yönter ve Yalçın, Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medyada yaptığı paylaşımla MHP'li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.



Ateş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İzzet Ulvi ve Semih isimli şahıslar kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysaki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle... 'İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa o kadar şeref ve onur sahibi olur.' — George Bernard Shaw"