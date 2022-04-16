MHP'li milletvekilleri Bahçeli'ye kazan mı kadırdı?

Ersoy'la ilgili gelen bu karar parti içerisinde de tepkilere neden olurken Meclis Genel Kurulu’nda yasama çalışmalarına devam eden MHP grubundan dikkat çeken bir fotoğraf paylaşıldı.







MHP Genel Merkezi tarafından ihracı istenen Baki Ersoy ile birlikte İzzet Ulvi Yönter’in Meclis’te yan yana poz vermesi Baki Ersoy’a destek olarak yorumlandı.









MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor" sözlerinin ardından disiplin kuruluna sevk edilmişti.Fotoğrafı, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay paylaştı.Fotoğrafta, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in, MHP Milletvekili Baki Ersoy ile aynı karede yer alması dikkat çekti.