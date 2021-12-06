MHP'liler bu kez, Alparslan Türkeş Vakfı'nın binasını bastı

Devlet Bahçeli de hafta içinde Mansur Yavaş’ı tehdit ederek, “Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır.” demişti.









Vakıfta bulunanları alenen tehdit eden Turgay Baştuğ, “Vakfımızı, rahmetli Başbuğ’un kemiklerini sızlatacak, onu kullanaraktan Mansur’a (Yavaş) peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını size soracağız. Sizi buraya uyarmaya geldim. Ya adam gibi vakıfla ilgili çalışmalar yürütürsünüz ya da nefesimiz ensenizde. Buraya geldim, sizi uyarıyorum. Bundan sonra da uyarmayacağım. (Bağırarak) CHP’li belediyenin arabası burada ne geziyor? Ülkücülerin nefesi ensenizde, sizi uyardım, bir daha da uyarmayacağım.” ifadelerini kullandı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise bugün Twitter hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada. ‘Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’ adında alternatif bir vakıf kurulacağını duyurdu.