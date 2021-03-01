Samanyolu Haber /Ekonomi / MHP'liler de yaka silkiyor! /01 Mart 2021 13:10

MHP'liler de yaka silkiyor!

AREA Araştırma Şirketi'nin şubat ayı anketi, AKP'nin ekonomi politikasına karşı vatandaşın tepkisini ortaya koydu.

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“Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Şubat 2021” başlıklı çalışmaya göre toplam seçmen arasında AKP'nin ekonomi politikasını başarılı bulanların oranı yüzde 22.9, başarısız bulanların oranı da yüzde 67.1 oldu. Yüzde 10'luk kesim de görüş açıklamadı.

Sözcü'nün haberine göre, Cumhur İttifakı ortağı MHP'li seçmenlerin yüzde 67.6'sı AKP'nin ekonomi politikasını başarısız bulurken, başarılı bulanların oranı sadece yüzde 22 oldu. AKP'lilerin de neredeyse yarısı kendi partilerinin ekonomide başarısız olduğunu söyledi.

İktidarı ekonomide başarılı bulan AKP'lilerin oranı yüzde 58.6 olarak belirlendi. “Başarısız” diyenlerin oranı da yüze 27.3 oldu. Çalışmada ayrıca halkın yüzde 50'sinden fazlasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni başarısız bulduğu gözlenirken, “başarılı” diyenlerin oranı yüzde 38.9 oldu. Araştırma 7 büyükşehirde 18 – 24 Şubat 2021 tarihleri arasında yapıldı.
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