"MHP'liler DEVA Partisi il başkanını sopalarla dövdü" iddiası

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, DEVA Partisi Karaman İl Başkanımız Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger'in MHP'li bir grup tarafından sopalarla dövüldüğünü iddia etti.



Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaşımlar yapan Ekmen, "Müşahade altında tutulan arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Türkiye’yi 80’lerin-90’ların karanlığına döndüremeyecek, siyasi şiddet bataklığına çekemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.







Ekmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:







Karaman İl Başkanımız Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger, saat 00.15 sularında, MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı ve 8-10 kişi tarafından sopalarla ağır saldırıya uğramışlardır.



Müşahade altında tutulan arkadaşlarımıza geçmiş olsun.



KAHPE SALDIRILARLA BİZİ YILDIRAMAZSINIZ.



Türkiye’yi 80’lerin-90’ların karanlığına döndüremeyecek, siyasi şiddet bataklığına çekemeyeceksiniz.



Emniyet ve adliye teşkilatını derhal göreve davet ediyoruz.



Saldırganlara bu cesareti veren, benzer bir çok saldırıda faillerin cezasız kalmasıdır.













