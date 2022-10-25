Samanyolu Haber /Politika / MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti /25 Ekim 2022 10:30

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

Bahçeli'nin Manisa mitingi öncesinde, alana VIP bölümünden girmek isteyen AKP Milletvekili Tamer Akkal'la Ülkü Ocakları görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP’nin Genel Başkanı Devlet Başkanı, dün “Aday Belli Karar Net” mitingi için Manisa’ya gitti.

Bahçeli’nin mitingi öncesi, alana VIP girişinden girmek isten AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal’la, Ülkü Ocakları görevlileri arasında tartışma çıktı.

KAVGA ÇIKTI

Pencere TV’den Ahmet Ünsal’ın haberine göre; Ülkü Ocakları görevlisinin AKP’li Akkal’a “Sizi tanımıyorum buradan alamam” demesinin ardından başlayan olaylarda tekme ve yumruklar havalarda uçuştu.

AKP Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık’ı arbedenin içerisinden danışmanı alıp kurtardı. AKP Manisa Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Murat Baybatur’un araya girmesiyle birlikte kavga, MHP’nin içerisindeki grupların kavgasına dönüştü.

AKKAL: “OLAYLAR NASIL ÇIKTI BİLMİYORUM BEN AYIRAN TARAFTA İDİM”

Çıkan olayların göbeğinde olan AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise  olayların kendisi yüzünden çıkmadığını belirterek; “Ben mitingi alanına girmek için ilgili giriş yerinden geçmek istediğimde oradaki Manisa milletvekillerini tanımayan bir görevli bana ‘Sizi tanımıyorum buradan alamam’ dedi. Ben de kendisine ‘Ben Manisa milletvekiliyim’ dememe rağmen almamakta ısrar edince araya Genel Başkan yardımcıları girmesiyle öylelikle miting alanına girebildim. Benim de bir anlam yükleyemediğim şekilde ortalık birden karıştı hatta bende çıkan kavgayı ayırmaya çalışanlar arasında idim” dedi.

İYİ PARTİ’DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Tamer Akkal, Meclis’e İYİ Parti saflarından girmiş, daha sonra partisine yönelik eleştiriler getirerek istifa etmişti.

Akkal, daha sonra da AKP’ye katılmıştı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Meydana gelen yumruklu ve tekme tokatlı kavganın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mitingine gölge düşürürken MHP'li  yöneticiler çıkan olaylardan olumsuz yönde etkilenen AKP'li Manisa Milletvekili Tamer Akkal’dan özür diledi. 
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