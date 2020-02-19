Samanyolu Haber /Politika / MHP'liler Perinçek'e kızdı: Çin'den gelen ve aşısı olmayan mikrop /19 Şubat 2020 11:33

MHP'liler Perinçek'e kızdı: Çin'den gelen ve aşısı olmayan mikrop

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, bir Rus gazetesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için, "Çin’den Türkiye’ye yayılan ve aşısı bir türlü bulunamayan Doğu Perinçek mikrobu" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Doğu Perinçek'in daha önce Kandil'de Abdullah Öcalan'la çektirdiği fotoğrafa da göndermede bulunarak, "Bu şahsı ücretini öderseniz elinde çiçekle Kandil'e gönderebilirsiniz" diye yazdı.

MHP Genel Sekreteri Twitter paylaştığı mesajlar şu şekilde:

"Çin’den Türkiye’ye yayılan ve aşısı bir türlü bulunamayan Doğu Perinçek mikrobu, yayın politikası belli bir Rus gazetesine Sayın Genel Başkanımız hakkında saçma sapan bir beyanat vererek tarafını bir kez daha belli etmiştir.

?23 Nisan’da iki dakikalığına Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtsanız ülkeyi Çin’in eyaleti yapmaya kalkacak olan bu gayrimillî zatın Türk dış politikasına bakışı, gözlerine yapıştırılmış Çin malı çakma gözlüğün gösterdiği gibidir.

?Sayın Genel Başkanımız siyasetini Türk milletinin menfaatlerine göre şekillendirir. Bu zerzevat gibi Çin kızar mı, Rusya darılır mı, ABD menfaat elde eder mi diye bakmaz. Türk milletinde karşılığı olmayan bu şahsı ise ücretini öderseniz elinde çiçekle Kandil’e gönderebilirsiniz.

?Perinçek denen virüs, Kırım’ın Rusya tarafından işgalinin resmîleşmesi ve bu durumun Türkiye tarafından tanınması için mücadele edecek kadar, vatan ve millet sevgisinden mahrumdur. Mekânı Cennet olsun Neriman Nerimanov, yaşasa idi kendisine bu konuda güzel bir cevap verirdi."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP'liler Perinçek'e kızdı: Çin'den gelen ve aşısı... Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:15:53