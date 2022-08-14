Samanyolu Haber /Gündem / MHP'lilerin tehdit ettiği "Sokak Kedisi" ve eşi silahlı saldırıya uğradı /14 Ağustos 2022 11:37

MHP'lilerin tehdit ettiği "Sokak Kedisi" ve eşi silahlı saldırıya uğradı

Sokak Kedisi adlı YouTube kanalının sahibi Ebru Uzun Oruç ve eşi, Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sokak röportajı yaptıkları için tehdit ve hakaret mesajları alan Sokak Kedisi adlı YouTube kanalının sahibi ve sunucusu Ebru Uzun Oruç, İstanbul Bağdat Caddesi'nde eşi Barış Oruç ile birlikte iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. 

Ebru Uzun Oruç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bağdat Caddesi'nde eşim Barış Oruç ve ben 2 silahlı kişinin saldırısına uğradık. Durumumuz iyi merak etmeyin. Şu an Emniyetteyiz.” dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şube Başkan Yardımcısı da olan Ebru Uzun Oruç, "saldırganların eşi Barış’ı silahla kovaladığını eşinin bir iş yerine sığınarak canını kurtardığını şu an genel durumlarının iyi olduğunu" açıkladı.

Öte yandan polisin eşkâllerini tespit ettiği saldırganları aradığı öğrenildi. 
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