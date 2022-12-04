MHP'nin marketlere saldırısı yeni bir boyut kazandı: Mezarınız olur

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın batırdığı Türkiye ekonomisi için krban arayolları devam ediyor.







Erdoğan'ın artan enflasyonla ilgili zincir marketlerin de sorumlu olduğunu ileri sürerek "Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım" ifadelerini kullanmıştı.

BİM’DEN SERT YANIT: BRE AHLAKSIZLAR BRE DENSİZLER

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISIYLA SERBEST KALAN YILMAZ: SIYIRTMALARI UYARIYORUM

“TUTTUĞUNUZ KÖŞE BAŞLARI MEZARINIZ OLUR”

BAHÇELİ'NİN 'KAHRAMAN'I

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında, zincir marketlerine saldırmasının yankıları sürüyor.Devlet Bahçelinin Erdoğan'ın açıklamalarını terörize eden sözlerinin ardından hedef haline gelen ve “enflasyonun sorumlusu” olarak gösterilen marketlere Cumhur İttifakı’ndan gelen eleştirilerin dozu tehdide döndü.MHP yöneticilerinden gelen sert sözlere yanıt veren BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, yaptığı konuşmadan kendilerine yönelik eleştirilere tepki gösterdi:“!Size burada ekmek yedirmeyiz’ diyen, kanun nizam tanımayan yerel yöneticilere, özellikle İstanbul Ziraat Odası Başkanı’na, F*** ile bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Üç harfliler diye bizleri farklı yere koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar, kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde art niyet ve algı yönetimi vardır. Tüketicilerimiz bunlara hiçbir zaman karşılık vermemiştir…Biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bunları yerinden oynatmaya da kimsenin gücü yetmez. Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz.”MHP yöneticilerinin Aykaç’ın sözlerine tepki göstermesinin ardından; Bahçeli'nin henüz mayıs ayında görüştüğü ve suç örgütü liderliğinden tutuklandıktan sonra Bahçeli'nin çağrısının ardından serbest bırakılan Kürşad Yılmaz, Aykaç'ı sosyal medya hesabından açıkça tehdit etti.Yılmaz, “BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç denen şahıs Liderimizin açıklamalarını üstüne alıp çıkmış haddini aşan bir üslup, tavır ve tarzda açıklamalar yapmıştır. Seni ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum” ifadelerini kullandı.Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:“BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç denen şahıs Liderimizin açıklamalarını üstüne alıp çıkmış haddini aşan bir üslup, tavır ve tarzda açıklamalar yapmıştır. Seni ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum; Vatandaşı zor durumda bırakacaksınız Liderler uyarınca da çıkıp kabadayılık yaparcasına açıklama yapacaksınız öylemi; kime kimlere hangi güce güveniyorsanız bütün güvendiğiniz güçlerle birlikte hepinize diyorum tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur. Bu memleketi bu sokakları siz siz olun sakın sahipsiz sanmayın. Bilinmelidir ki bu mücadele hiç bitmeyecek, ancak güçlü Türkiye’nin yükselişine kimse set vuramayacaktır.""Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Kürşat Yılmaz hakkında yaklaşık 17 senelik infazının ardından avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edilmiş, böylece 32 yıllık cezadan beraat etmişti. Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edilmişti.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2018 yılında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde tahliye edilmesi gündeme getirildiğinde, “ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?" demişti.