MHP'nin o ildeki teşkilatında toplu istifa

Kars’ta MHP’den istifa edenler tarafından yapılan ortak açıklamada, “Gördüğümüz lüzum üzere Kars Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetiminden bazı isimler ve üyeler aşağıda isimleri bulunan arkadaşlarımızla birlikte istifa etmiş bulunmaktayız. İstifa dilekçelerimiz 05.11.2022 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezine posta yoluyla gönderilmiştir. Kamuoyunu yakın zamanda yapacağımız basın açıklamasıyla bilgilendireceğiz saygıyla duyurulur” denildi.



İstifa edenler arasında bulunan İl Teşkilat Başkanı Yavuz Günay ise tepkilerinin İl Başkanı Tolga Adıgüzel’e yönelik olduğunu açıkladı. Günay, kişisel sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:



“Kamuoyuna duyurulur; gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Harekât Partisi Genel Merkezine 02/11/2022 tarihli dilekçemizle yönetim içerisindeki şehrimizle ilgili çözülemeyen sorunlardan dolayı il teşkilat başkanlığı görevimden ve yönetim kurulu üyeliğinden yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte istifa ettiğimizi bildirmiş bulunmaktayız. Özenle ve titizlikle belirtmek isterim ki, tavrımız ve tepkimiz İl Başkanınadır.



Şimdiye kadar olduğu gibi, şimdiden sonra ve bütün hayatımız boyunca, Sayın Genel Başkanımıza sadakatimizden ödün vermeyeceğimizi ve parti politikamıza sadakatle bağlılığımıza devam edeceğimizi, kamuoyuna saygıyla duyururum.”



MHP Kars İl Teşkilatı’ndan istifa eden isimler şöyle:



“Yavuz Günay, Taner Kına, Zülfikar Yeter, Fikret Kepenekci, Selçuk Atalayın, Hasan Kesekler, Taner Budaklı, Kemal Akbaba, Kemal Tekel, Ersin Ilgar, Ömür Ersançmış, Kurtuluş İnanç, Abdurrahman Yilmazel, Mahir Ertaş, Orhan Uluoglu, Engin Topçu, Gülhan Çelik, Bediha Orhan, Mehmet Demirbaş, Fatih Keskin.”