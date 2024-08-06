Samanyolu Haber /Gündem / MHP'nin tartışmalı iki ismi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu /06 Ağustos 2024 16:07

MHP'nin tartışmalı iki ismi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu

MHP'li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, 'iftira' gerekçesiyle Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medyada yaptığı paylaşımla MHP'li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ateş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İzzet Ulvi ve Semih isimli şahıslar kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysaki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle...

"İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa o kadar şeref ve onur sahibi olur."

— George Bernard Shaw"

Ayşe Ateş, öldürülen eşi Sinan Ateş'le ilgili mahkeme duruşmasında ifade verirken "Sinan bu tehditler başladığında bana ‘İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz’a talimat vermiş ve 'beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

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