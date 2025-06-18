MHP'nin tartışmalı yöneticisinden tartışmalı kare: 'Masumlar bir gün hürriyetiyle birleşecek…'

Yönter X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş’ın fotoğraflarını paylaşan Yönter, “Mazlumlar mahkum olursa adalet yerin dibine geçer… Elbette adalet tecelli edecek, masumlar bir gün hürriyetiyle birleşecek…” ifadelerini kullandı.





TR724'te yer alan habere göre Sinan Ateş davasında mahkeme, bir dönem Ülkü Ocakları’nda yöneticilik yapan Tolgahan Demirbaş hakkında “suça azmettirme” suçlamasıyla yargılanmış ve “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın Özel Kalem Müdürü ve yardımcısı konumundaki Emre Yüksel ise “tasarlayarak öldürmeye yardım” suçundan 18 yıl hapis cezası almıştı.





CİNAYETTEN 3 SAAT ÖNCE TOLGAHAN DEMİRBAŞ’LA MESAJLAŞTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI





Sinan Ateş 30 Aralık 2022’de Ankara Çukurambar’daki ofisinden çıkarken motosikletten açılan ateşle öldürülmüştü. Ateş’in yanındaki isim Selman Bozkurt ise yaralanmıştı.





Suikastı organize ettiği iddia edilen İzzet Ulvi Yönter azmettirici Tolgahan Demirbaş’a Sinan Ateş’e saldırının yapıldığı 13.40’tan yaklaşık 3 saat önce 10.38’de de mesaj attığı ortaya çıkmıştı. Tolgahan Demirbaş’ın telefonun incelemesinin ardından çıkan bilirkişi raporunda Yönter’in suikasttan üç saat önce Demirbaş’a attığı mesajın içeriğine yer verilmemişti.



