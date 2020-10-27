Samanyolu Haber /Politika / "MHP'nin yarısı Millet İttifakı'na yakın" /27 Ekim 2020 21:46

"MHP'nin yarısı Millet İttifakı'na yakın"

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın "MHP içinde yüzde 40-50'lik bir kesim sosyolojik olarak Millet İttifakı'na yakın refleksler veriyor" iddiasında bulunduğu ifade edildi.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre CHP'nin Temmuz ayında yapılan 37'inci Olağan Kurultayı'nın ardından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) ilk kez görev alan Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) içerisinde yüzde 40-50'lik bir kesimin Millet İttifakı'na yakın refleksler verdiğini söyledi.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan siyaset bilimci Taşkın, iktidarın İşsizlik Sigorta Fonu'nu çalışan kesimlere değil işverene kaynak aktarmak için kullandığını belirterek "2017'den bu yana 43 milyar lira işverene aktarıldı. Hep, istihdam meydana getirme koşuluyla veriyor. İstihdam artmadığı gibi azalıyor. Burada tercihler hep, kuralsız, ahbap çavuş kapitalizminden yana" dedi.

CHP'nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın

İktidarın Seçim Yasası değişikliği çalışmalarına da dikkat çeken Taşkın, İstanbul seçimleri örneğini vererek, "temsilde adaleti zedeleyecek" düzenleme yapılması halinde seçmenin bunu yapanları cumhurbaşkanlığı seçiminde "cezalandıracağını" söyledi.

"SOL KAMU AHLAKINA İHTİYAÇ VAR"

CHP'nin son MYK'sında sosyal politikalar ayrı bir genel başkan yardımcılığı olarak belirlendi ve siz de başına geldiniz. Buna neden gereksinim duyuldu?

Önümüzdeki dönemde, ya sağ popülizmin milli güvenlik devletini öne çıkaran, güvenlikçi, çatışmacı bakışı devam edecek ya da sosyal güvenlik devletini yeniden, güçlü biçimde öne çıkaran anlayışlar zemin kazanacak. Korkunç bir eşitsizlikler dünyasında yaşıyoruz. Üstelik yaşanan sorunlardan sorumlu olanların çözüm odağıymış gibi gösterildiği sağ popülist bir dalga var dünyada.

Buna karşı hümanizm, dayanışma ve sosyal devlet gibi değer ve kurumları savunanlar da soldan buna yanıt oluşturacaklar. Dünyada bir sol kamu ahlakına ihtiyaç var.
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