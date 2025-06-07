Samanyolu Haber /Gündem / MHP'nin yayın organı Bahçeli'nin sözlerini sansürledi /07 Haziran 2025 11:32

MHP'nin yayın organı Bahçeli'nin sözlerini sansürledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Kurban Bayramı nedeniyle Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmiş ve çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan hakkındaki 'kurucu önder' sözleri, MHP'nin yayın organı Türkgün tarafından sansürlendi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Sözcü'de yer alan habere göre ziyaretin ardından siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına işaret ederek, "Bu önemli bir adımdır. Türkiye'nin teröre son vermesinin bir başlangıcıdır." değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli'nin konuşmasında Abdullah Öcalan için kullandığı 'kurucu önder' ifadesi ise MHP'nin yayın organı Türkgün Gazetesi tarafından sansürlendi. 

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER
Türkgün Gazetesi'nin 7 Haziran tarihli basılı sayısında Bahçeli'nin açıklamalarında yer verdiği 'kurucu önder' ifadesi yok sayıldı. Gazetenin internet sitesinde yer alan haberde ise  Bahçeli'nin açıklamasındaki cümlenin başına "kurucu önder" yerine "Bölücü terör faaliyetleri" ifadesi eklendi. 

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