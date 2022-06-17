MHP'ye Diyarbakır'da operasyon: MHP Diyarbakır İl Başkanı tutuklandı

Parti kulislerinde Diyarbakır il teşkilatının MHP'nin "Adım adım 2023, il il Anadolu" programına uyum sağlayamadığı için kapatıldığı konuşulurken Diyarbakır'dan bir de gözaltı haberi geldi.





MHP İl Başkanlığı'nın kapatılmasından 12 saat sonra görevden alınan İl Başkanı Cihan Kayaalp düzenlenen bir polis operasyonuyla gözaltına alındı. Kayaalp'in Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi, ancak, soruşturmanın içeriğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İl Başkanı Cihan Kayaalp Emniyet'teki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Diyarbakır'a Bahçeli adına orman yapmak istemişti





Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam eden Cihan Kayaalp, son 21 yılda Diyarbakır'ı iki kez ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına kentte bir hatıra orman yapmak istemiş, bu girişim tepkilere yol açmıştı. Hatıra ormanı projesinin siyasi ve politik bir amacı olmadığını söyleyen Kayaalp ise "Devlet Bahçeli" ismine karşı çıkılmasına tepki göstermişti.





MHP'ye yakın kaynaklar, Cihan Kayaalp'in 8 Haziran günü genel merkeze çağrıldığı, istifasının istendiği, ancak istifa etmeyi kabul etmediği için il teşkilatının kapatıldığını belirtiyor.