MHP'ye dokunan yanıyor!

Iğdır'da, yerel gazete sahibi Metin Işık (48), sokak ortasında Ülkü Ocakları üyeleri tarafından sopalarla dövüldü.





Iğdır Haber gazetesinin sahibi gazeteci Metin Işık’ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve MHP yönetimi hakkında eleştirel yazıları sebebiyle Iğdır Ülkü Ocakları Başkanı Mutluhan Kaşkar ve arkadaşları tarafından dövüldüğü iddia ediliyor.







BİSİKLETLE CAMİDEN EVİNE DÖNÜYORDU





Topçular Mahallesi Şair Fuzuli Sokak'ta 27 Kasım Çarşamba akşamı yaşanan saldırı iddiaya göre şöyle meydana geldi:







Metin Işık, akşam namazını kıldığı camiden çıkıp, bisikletiyle evine gitmek istedi. Ancak yolu eli sopalı 15 kişilik bir grup tarafından kesildi. Gruptakiler Işık'ı öldürülesiye dövdü.





Saldırganlar kaçarken, yaralanan Işık kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Tedavisinin ardından da karakola giderek şikâyetçi oldu.





GAZETECİ IŞIK: KAŞKAR "NASILSIN AĞABEY?" DEYİP SİLAHINI ÇEKTİ





Işık saldırganlardan birinin daha önce kendisini tehdit eden Iğdır Ülkü Ocakları Başkanı Mutluhan Kaşkar olduğunu, diğerlerini ise tanımadığı söyledi.





Gazeteci Metin Işık kendisine saldıran isimlerin kimliğinin belli olduğunu söyledi.





Işık, "Camiden eve giderken kalabalık bir grupla karşıma çıkan Mutluhan Kaşkar, 'Nasılsın ağabey?’ deyip, silah çekti. Ardından da elindeki sopa ile vurdu. Ardından diğerleri de vurmaya başladı. En az 15 kişi vardı. Kafamda, sırtımda ve ayağımda yaralar vardı. Hastaneye gidip tedavi oldum, rapor aldım. Saldırganların kimliği belli. Adalet önünde hesap vermelerini istiyorum." dedi.





Daha önce de Ankara'da gazeteciler Sabahattin Önkibar ile Ahmet Takan Ülkü Ocakları'na mensup olduğu iddia edilen kişilerin saldırısına maruz kalmıştı.