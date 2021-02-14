MHP'ye İYİ Parti şoku: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı

Avrasya Araştırma'nın 'Bugün milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz' sorusunu yönelttiği ankete göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 34.1, MHP’nin yüzde 7.5.







Ankete göre İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 14, yani neredeyse MHP'nin oy oranının iki katı. CHP'nin oy oranı da yüzde 27.3



