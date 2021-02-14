Samanyolu Haber /Gündem / MHP'ye İYİ Parti şoku: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı /14 Şubat 2021 11:15

MHP'ye İYİ Parti şoku: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı

Avrasya Araştırma Şirketi'nin şubat ayı kamuoyu araştırmasına göre, İYİ Parti'nin oy oranı MHP'nin neredeyse iki katı.

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Avrasya Araştırma'nın 'Bugün milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz' sorusunu yönelttiği ankete göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 34.1, MHP’nin yüzde 7.5.

Ankete göre İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 14, yani neredeyse MHP'nin oy oranının iki katı. CHP'nin oy oranı da yüzde 27.3

Araştırmaya göre, oyların dağılımı -kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılınca- şöyle:

AK Parti: Yüzde 34.1

CHP: Yüzde 27.3

İYİ Parti: Yüzde 14

HDP: Yüzde 10.1

MHP: Yüzde 7.5

Gelecek Partisi: Yüzde 2.7

DEVA Partisi: Yüzde 2.4

SP: Yüzde 1.4

Diğer: Yüzde 0.5
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