Samanyolu Haber /Gündem / MHP'yi sarsan istifa /24 Mart 2021 10:51

MHP'yi sarsan istifa

2003-2005 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapan Alişan Satılmış, sosyal medya hesabından MHP ile hiçbir bağının kalmadığını duyurdu.

SHABER3.COM

Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapan Alişan Satılmış, sosyal medya hesabından MHP ile hiçbir bağının kalmadığını duyurdu. Satılmış, “Kim kimle olur kim kimi sayar sever korur tercih eder teveccüh gösterir, beni ilgilendirip alakadar etmez ana hitap etmeyen kutsal kabul ve yüklemlerin bende hiçbir karşılığı yoktur. Boş palavralara da karnım toktur aç olan yer içer beni alakadar etmez beni bağlamaz” ifadelerini kullandı. 

Alişan Satılmış’ın açıklaması şöyle:

“MHP’nin anlam yüklemenin, kişisel düşünce akıl fikir hedef hiyerarşisinde şahsıma yönelik hiçbir katma değer ilgi ve irtibatının yansımadığını, tercih ve kabullerle görüp yaşadığımdan kurumsal yapıyla bağımı kesip tüm yükümlülüklerden vazgeçtiğimi bildiriyorum. Bundan sonra özgül ağırlığımın karşılık bulduğu kıymet atfettiği ilgi ve ilişkileri önemseyip ölçü muhafazasında değer eksenli kişisel aidiyet bağımın yükümlülüğünde konumlanacağının da bilinmesini isterim.

“MHP'NİN YÜKLEM VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ BENİ BAĞLAMAMAKTADIR”
Bundan sonra aidiyet bağımı kestiğim Milliyetçi Hareket Partisi’nin yüklem ve yükümlülükleri beni bağlamamaktadır. Kimsenin üst başlık hatırlatmalarıyla içeriksiz fonksiyonellik arzeden kavram tanım anlam işaretlemeriyle akıl danelik ederek ideal gözlemci rolüyle hatırlatıcılık etmeye kalmamasını hasseten rica ederim. İsnatlı isnatsız haklı haksız bir konumlamaya tabi olmadan tabi tutulmadan var olma karar ve azmindeyim. Kim kimle olur kim kimi sayar sever korur tercih eder teveccüh gösterir, beni ilgilendirip alakadar etmez ana hitap etmeyen kutsal kabul ve yüklemlerin bende hiç bir karşılığı yoktur. Boş palavralara da karnım toktur aç olan yer içer beni alakadar etmez beni bağlamaz.

Benim için bundan sonra tüm alan ve anlam yüklemleri, 'Paris neredeyse Fransa orasıdır' İşaret anlamı hükmü taşımaktadır. Velhasıl Ülkücü neredeyse dava oradadır. Dava neredeyse davada oradadır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP'yi sarsan istifa Sonraki Haber >>

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

Köyü fareler bastı

Köyü fareler bastı

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

"Namaz kılmasına da, üzerini giymesine de izin vermediler"

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:59:00