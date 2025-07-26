Samanyolu Haber /Gündem / MHRS'de randevu öncesi aile hekimi muayenesi zorunluluğu geldi /26 Temmuz 2025 20:26

MHRS'de randevu öncesi aile hekimi muayenesi zorunluluğu geldi

Sağlık Bakanlığı, MHRS'ye yeni bir düzenleme getirdi. 25 Temmuz'dan itibaren uzman hekim randevusu almak isteyenler önce "aile hekimine yönlendirme ekranı" ile karşılaşacak.

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Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve sistemdeki kaynak kullanımını optimize etmek amacıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinde önemli bir yenilik devreye soktu. 25 Temmuz 2025 tarihinde başlayan uygulama ile artık randevu almak isteyen vatandaşlar, öncelikle “aile hekimine yönlendirme ekranı” üzerinden aile hekimlerine yönlendirilecek.

Yeni düzenlemeye göre, vatandaşlar MHRS üzerinden randevu alırken karşılarına çıkacak olan bu ekranda tercihleri doğrultusunda aile hekimine yönlendirilecekler.

RANDEVU ÖNCESİ AİLE HEKİMİ MUAYENESİ ZORUNLU OLACAK

Mynet’in haberine göre uygulamanın temel amacı, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak. Bu sistemle birlikte, aile hekimine yönlendirilen vatandaşlar önce kendi aile hekimleri tarafından muayene edilip değerlendirilecek. Yapılan muayene sonucunda uzman hekim değerlendirmesi gerektiği tespit edilen durumlarda, aile hekimleri, kendilerine ayrılan rezerv kontenjanlar üzerinden vatandaşlar adına doğrudan MHRS’den uzman hekim randevusu oluşturabilecek.

SİSTEMDEN BEKLENEN FAYDALAR

Sağlık Bakanlığı, bu yeni uygulamayla birlikte birçok fayda bekliyor:

Birinci Basamak Önceliği: Birinci basamakta çözülebilecek sağlık sorunlarının doğrudan aile hekimleri tarafından ele alınması sağlanacak, böylece uzman hekimlere gereksiz yönlendirmelerin önüne geçilecek.

Zaman ve Kaynak Tasarrufu: Sistemdeki işleyişin daha verimli hale gelmesiyle zaman ve kaynak tasarrufu hedefleniyor.

Uzman Hekime Hızlı Erişim: Uzman hekimlere ulaşımın gerekli durumlarda hızlandırılması sağlanacak.

Aile Hekimliği Kapasitesinin Etkin Kullanımı: Aile hekimliği hizmetlerinin kapasitesi daha etkin kullanılacak.

Genel Verimlilik Artışı: Sağlık hizmetlerinde genel verimliliğin artırılması planlanıyor.

Yeni MHRS uygulaması, hem vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini daha düzenli hale getirmeyi hem de sağlık sisteminin üzerindeki yükü azaltmayı hedefliyor.
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