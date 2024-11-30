MI6 Şefi: ‘Ukrayna’da Gizli Operasyonlara Katıldık’

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Moore’un bu açıklaması, Paris’te İngiltere Büyükelçiliği’nde düzenlenen bir etkinlik sırasında geldi.



Moore, yaptığı konuşmada, 2. Dünya Savaşı’nda Özel Harekat Birimi ile MI6’nın birleştiğini hatırlatarak, “Ukrayna’nın Rus istilasına karşı mücadelesine yardımcı olduk ve gizli operasyonlar yürüttük. Bu mirasımıza büyük değer veriyoruz” ifadelerini kullandı.



Kiev’e verilen desteğin önemine dikkat çeken Moore, bu desteğin devamının kritik olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptı: “Ukrayna’ya verilen desteğin azalması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve müttefiklerini cesaretlendirecektir. Bu desteği sunmayı reddetmek, Batı için çok daha maliyetli olacaktır.”



Rusya’nın galibiyeti büyük riskler taşıyor



MI6 şefi, Rusya’nın Ukrayna’da başarılı olmasının, yalnızca bölgesel değil küresel sonuçları olacağını vurguladı. Moore, “Eğer Rusya galip gelirse, bu durum Çin, İran ve Kuzey Kore gibi aktörlerin Batı’ya yönelik tehditlerini artıracaktır” dedi.



İngiltere, Ukrayna’ya askeri, ekonomik ve istihbari destek sağlayan ülkeler arasında en ön sıralarda yer alıyor. Moore’un açıklamaları, bu desteğin yalnızca açık yardımlarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda sahada gizli operasyonlarla da sürdüğünü ortaya koydu.