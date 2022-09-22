Michy Batshuayi'den Beşiktaş açıklaması

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş forması ile sahada yer alan ve attığının yanında daha çok kaçırdığı gollerle özellikle sosyal medyada gündem olan Michy Batshuayi yeni açıklamalarda bulundu.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Michy Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nda ülke basınına konuştu. 28 yaşındaki futbolcu, ilham aldığı golcüden bahsederken, Türkiye kariyeri, santrafor özellikleri, oyun yapısı ve milli takım hakkında açıklamalarda bulundu. Michy Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nda ülke basınına konuştu. 28 yaşındaki futbolcu, ilham aldığı golcüden bahsederken, Türkiye kariyeri, santrafor özellikleri, oyun yapısı ve milli takım hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIRKEN NASIL BİR İMAJIM OLDUĞU"





Uzun süre gol yollarındaki etkisizliğiyle eleştirilen Belçikalı, Beşiktaş'taki 14 gollük performansıyla 2017/18'e en çok yaklaştığı sezonu geçirdi.28 yaşındaki santrfor bu konu hakkında şöyle konuştu:"Sadece istatistikleri göz önüne alırsak evet, geçtiğimiz sezon 14 gol 3 asist kaydettim. Ancak istatistiklere yoğunlaşmayacağıma dair kendime söz verdim. Önemli olan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrılırken nasıl bir imajım olduğu ve ne kadar süre aldığım. Sürem artınca goller de beraberinde geliyor zaten."