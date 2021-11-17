Miçotakis’e ‘yalan söylüyorsun’ diyen Hollandalı gazeteci Yunanistan’ı terk ediyor

Gazeteci Ingeborg Beugel, Hollanda basınına yaptığı açıklamada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le tartıştığı basın toplantısının ardından can güvenliğinden endişe ettiğini belirttti. Beugel, Yunanistan’dan ayrılmayı düşündüğünü açıkladı.







Hollandada yayın yapan Algemeen Dagblad (AD) gazetesine açıklama yapan Beugel, basın toplantısının ertesi günü aşırı sağcı bir Yunan tarafından saldırıya uğradığını belirtti.





Beugel, markete gittiği sırada kendisini fark eden saldırganın fırlattığı taşın kafasını sıyırdığını ve kendini artık güvende hissetmediğini ifade etti.





Beugel, saldırı olayını başlangıçta önemsemediğini ancak Yunan meslektaşlarının uyarılarından sonra durumun ciddiyetini anladığını ve artık Yunanistan’da can güvenliğinin olmadığını ifade etti.





Hollanda Gazeteciler Birliği (NVJ) yaptığı açıklamada saldırıyı kınarken Beugel’in can güvenliğinden Yunan makamlarını sorumlu tuttu.





YUNANİSTAN’I TERK ETMESİ TAVSİYE EDİLDİ





Hollanda basınına göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve Atina’daki Hollanda Büyükelçiliği Beugel’e, Yunanistan’ı terk etmesi tavsiyesinde bulundu. Ingeborg Beugel’in Yunanistan’dan ilk fırsatta ayrılacağı ama zamanını güvenlik endişesiyle geçirmek istemediği kaydedildi.





Bu arada Avrupa Parlamentosunun Hollandalı üyesi Tineke Strik, Twitter paylaşımında Beugel’e yapılanları skandal olarak nitelendirirken AB Komisyonu ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte’den, Miçotakis’i kınamalarını istedi.





MİÇOTAKİS’İ ‘YALAN SÖYLEMEKLE’ SUÇLADI





Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Miçotakis’in Atina’da gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Yunan Başbakanı ile Hollandalı gazeteci Beugel arasında gergin bir diyalog yaşanmıştı.





Deneyimli gazeteci Beugel, “Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim, ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılamayın” diye sordu. Sığınmacıların Yunanistan tarafından yasa dışı olarak geri itildiğine dair kanıtlar olduğunu savundu.





NEDEN DÜRÜST DAVRANMIYORSUNUZ?





Beugel, “Reddetmeye ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismardır. Neden dürüst davranmıyorsunuz? Neden ‘Brüksel bizi yalnız bıraktı, 6 yıl bekledik, kimse bir şey yapmadı. (Sığınmacıları) başka ülkelere yerleştirmeliyiz, bunları yapmıyorlar ve evet (sığınmacıları) acımasızca, barbarca geri itiyoruz.’ demiyorsunuz? Neden Brüksel’in kapısını çalmayı bıraktınız?” ifadelerini kullandı.





MİÇOTAKİS SORUYA KIZDI





Başbakan Miçotakis ise kendisine yöneltilen soruyu, “Sizin Hollanda’da siyasetçilere direkt sorular sorma kültürünüz olduğunu anlıyorum. Ancak bu ofiste beni ve Yunan halkını, maddi gerçeklerle desteklenmeyen ifadelerle ve suçlamalarla aşağılamanızı kabul edemem” şeklinde cevapladı.