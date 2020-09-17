Miçotakis: 'Erdoğan ile danışmanlarımız temas halinde'

Haber ajanslarına göre, Miçotakis çarşamba akşamı katıldığı bir etkinlikte, "Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile görüşmedik ancak danışmanlarımız temas halindeler. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum… Eğer süreç böyle devam ederse, istikşafi görüşmelerin çok ama çok yakında başlatılmasına açığım" dedi.







Miçotakis açıklamasında, Türkiye'nin Avrupa ile diyalogu sürdürmek ya da "tek taraflı eylemlerine" devam ederek bunun sonuçlarına katlanmak arasında bir tercih yapması gerektiğini öne sürdü.





Yunanistan Başbakanı, "Tercih çok ama çok net bir şekilde ortada. Hepimiz, bu yolun yapıcı bir diyaloğa çıkacağını umuyoruz" diye konuştu.





Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına başlamasının ardından Yunanistan ve Kıbrıs ile karasuları ve kıtasahanlığı konularında yaşanan uyuşmazlıklar da gündeme geldi.





Ankara bu bölgelerin belirlenmesinde Yunanistan'ın anakarasına uzak mesafede bulunan adaların dahil edilmemesini, sınırların anakaraya göre tanımlanmasını istiyor. Yunanistan ise bu görüşü reddediyor.





İki ülkenin hak talep ettiği bölgelerde yapılan arama çalışmaları ve karşılıklı düzenlenen askeri tatbikatlar da Doğu Akdeniz bölgesinde tansiyonunun yükselmesine neden oluyor.





Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantının Brüksel'deki NATO Karargahı'nda başladığını açıkladı.





MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsü NATO Karargahı'nda başladı" denildi.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.





Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.