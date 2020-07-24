Samanyolu Haber /Dünya / Miçotakis, Erdoğan'a gönderme yaptı /24 Temmuz 2020 19:48

Miçotakis, Erdoğan'a gönderme yaptı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya ile ilgili "İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" dedi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede 24 Temmuz 2019 tarihinde, yedi yıllık askeri cuntanın çöküşünün ve demokratik yönetime dönüşün 46. yıl dönümü programında konuştu. 

Reuters'ın haberine göre, 86 yıl sonra ilk kez kılınan cuma namazıyla birlikte resmen ibadete açılan Ayasofya'ya ilişkin de değerlendirmelerde bulanan Miçotakis, "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" ifadelerini kullandı. 

Türkiye'yi 'baş belası' olarak nitelendiren Miçotakis, Ayasofya'nın camiye çevrilmesini de '21. yüzyıl uygarlığına hakaret' olarak adlandırdı.

Ayasofya’nın ibadete açılmasını tepkiyle karşılayan Yunanistan’da kiliselerde çanlar çalındı.
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