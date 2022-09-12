"Miçotakis ile Erdoğan’ın ortak noktası"

Savaş uçakları ve adaların durumu konusu üzerinden Yunanistan ile yaşanan gerilime değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Miçotakis ile Erdoğan’ın ortak bir noktası var." diyerek iki liderin de oy oranlarının düşüşte olduğunu savundu.





Kılıçdaroğlu oy kaybı nedeniyle iki liderin de popülist bir şekilde 'savaş' kartını ileri sürdüğünü iddia etti.







Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:







Bu Yunanistan meselesi ve savaş tamtamları ile ilgili… Miçotakis ile Erdoğan’ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz.





