Samanyolu Haber /Dünya / Miçotakis, Netanyahu’dan destek istedi /16 Haziran 2020 19:14

Miçotakis, Netanyahu’dan destek istedi

İsrail'e ziyaret düzenleyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, iki ülke arasında turizm sektörünün 1 Ağustos'tan itibaren normalleşeceği konusunda anlaştığı belirtildi. İki liderin, Doğu Akdeniz'deki boru hattı anlaşmasını görüştüğü aktarıldı.

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Korona virüsü salgınının patlak vermesinden bu yana ilk kez yurt dışına çıkan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail’e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Miçotakis ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri, enerji alanındaki iş birliği ve turizm konularını görüştüğü belirtildi.

İki lider, İsrail ile Yunanistan arasında turizmin 1 Ağustos’dan itibaren sonrasında normalleşme sürecine gireceği konusunda anlaştı. Netanyahu’nın Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan’dan uluslararası mecrada Filistin özelinde atacağı yeni adımlar için diplomatik destek talep ettiği aktarıldı.

Yunanistan ise İsrail’e ‘Türkiye ile ilişkiler kritik bir safhada, tüm olasılıklar masada’ mesajını verdi. Bu mesaj ile beraber Atina önümüzdeki süreçte Tel Aviv’in desteğini her kulvarda memnuniyetle karşılamaya hazır olduğunu da vurguladı.

ANASTASIADIS DE İSRAİL’E GİDİYOR

İsrail, Miçotakis’ten sonra önemli bir başka konuğu ağırlamaya hazırlanıyor. Haziran ayının sonlarına doğru Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis İsrail’in yolunu tutacak. İsrail’de Başbakan Netanyahu ile görüşecek olan Anastasiadis, Kıbrıs meselesi, Filistin meselesi, enerji konuları ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki gergin atmosferi masaya yatıracak.
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