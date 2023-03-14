Samanyolu Haber /Dünya / Miçotakis: Acılarımız bizi birleştirdi /14 Mart 2023 08:01

Miçotakis: Acılarımız bizi birleştirdi

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve ülkesindeki tren kazası sonrası oluşan dayanışma havasının iki ülke arasındaki gerilimin düşmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

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Kıbrıslı Rumların yeni lideri Nikos Hristodulides ile Atina'da bir araya gelen Miçotakis, Ankara - Atina ilişkileriyle ilgili olarak, "Uzun süredir devam eden provokasyonlar, agresif davranışlar sonrası şu anda gerilimin düşmesini ve daha pozitif yaklaşımları tecrübe ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Doğu Akdeniz ve Ege adalarının silahlandırılması konularında yaşanan gerilimler, iki ülke ilişkilerini tehlikeli bir aşamaya getirmiş ve sıcak çatışma riskini artırmıştı.

İki ülkede yaşanan felaketler toplum düzeyinde destek çabalarını tetiklemiş ve bir dostluk havası estirmişti.

Toplumsal düzeyde yşanan bu yakınlaşmanın etkisinin siyaset sahnesinde de görüldüğünü vurgulayan Miçotakis, "Ölümcül depremler iki halkı insani düzeyde birbirine daha da yakınlaştırdı." dedi.


Miçotakis ayrıca, Kıbrıslı Rumların yeni lideri Nikos Hristodulides'in tecrübeli bir diplomat olması nedeniyle Kıbrıs meselesini çözümü için diyalogu yeniden başlatma çabalarında başarılı olacağı konusunda iyimser olduğunu vurguladı. Miçotakis, Kıbrıs meselenin çözümünde Avrupa'nın daha etkili olmasını ümit ettiklerini belirtti.

Her iki ülke de bu yıl seçimler için sandık başında olacak. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler, Yunanistan'da temmuz ayından önce yapılması planlanıyor.
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