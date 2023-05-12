Miçotakis: Seçilirsem Türkiye'ye dostluk eli uzatacağım

Yunanistan’ın artan savunma harcamalarıyla ilgili bir soru üzerine Yunan Başbakanı, "Keşke Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya harcamak zorunda kalmasaydım. Ama ne yazık ki, aynı zamanda saldırgan davranan bizden çok daha büyük bir ülkenin olduğu tehlikeli bir mahallede yaşıyoruz.” dedi.





Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesindeki 21 Mayıs'ta yapılacak seçimi kazanması halinde Türkiye’de seçimi kazanan yönetime “dostluk eli” uzatacağını bildirdi.Kiryakos Miçotakis, Associated Press’e verdiği röportajda, Türkiye’de yeni hükümetin Batı’ya yönelik yaklaşımını gözden geçirmesini umut ettiğini belirtti.Kendisi de gelecek hafta seçime gidecek olan Yunan Başbakanı, Türkiye’de seçimi kim kazanırsa kazansın diyaloğa açık olduğunu kaydederek, “Ben bununla birlikte saf değilim, ülkelerin dış politikasının bir günde değişmeyeceğini biliyorum.” dedi.Türkiye’de yeni hükümetle iyi ilişkiler kurma umudunda olduğunu yineleyen Kiryakos Miçotakis, ”Seçimi kazanacak Türk hükümetinin genel olarak sadece Yunanistan'a değil, Batı'ya, Avrupa'ya, NATO'ya ve ABD'ye karşı tutumunu yeniden gözden geçirmesini umuyorum. Ama yine de gerçekçi olmalı, çok saf olmamalıyım ve bu yüzden ... biz sağlam dış politikamıza devam edeceğiz. Bu, caydırıcılık ve savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edeceğimiz anlamına geliyor.” ifadesini kullandı.Türkiye ve Yunanistan’da yaşanan doğal felaket ve kazaların ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmeye işaret eden Miçotakis, “Bir felaketin olmasını beklemek zorunda değiliz, kalıcı bir gerilim durumunda yaşamak da kaderimizde yok." dedi.Bununla birlikte Türkiye’ye yönelik suçlamalarını sürdüren Yunan Başbakanı, ilişkilerin daha iyi olması için “Türkiye'nin saldırgan söylemlerine son vermesi gerektiğini” iddia etti.Miçotakis, “Türk hükümeti iki günde bir, geceleri adalarımızı işgal etmekten bahsediyorsa, bu tabii ki bir güven ve iyi niyet ortamı oluşturmaya pek elverişli değil.” ifadesini kullandı.