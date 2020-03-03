Miçotakis sınırda açıklama yaptı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel ile birlikte, on binlerce göçmenin yığıldığı Meriç’te Türk-Yunan sınırını ziyaret etti. Sınır muhafızlarıyla bir araya gelen Miçotakis, son durum hakkında bilgi aldı.







Bölge halkıyla da görüşen Başbakan, sınır muhafızlarına moral desteğinde bulundu.Büyük bir göç dalgasının kapısına dayanmasının ardından alarma geçen Yunanistan sınır güvenliğini üst düzeye çıkardı.





Tüm sınır muhafızlara ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Miçotakis, Twitter hesabından “Meriç’ten (Evros) güçlü bir mesaj gönderiyoruz. Yunanistan ezilen insanları kendi amaçlarına hizmet etmek için kullanmak isteyenlere şantaj yapmaz. Silahlı kuvvetlere ve güvenlik güçlerine güvenimiz tam” dedi.





Miçotakis'in bu sözleri Cumurbaşkanı Erdoğan’a mesaj olarak yorumlandı.