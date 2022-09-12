Miçotakis’ten Erdoğan’a: 'Dayılığa' geçit yok

Açıklamada Bozcaada’nın 11 mil güneybatısında seyir halinde olan Komoros bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine açılan taciz ateşinde herhangi bir can kaybı ya da yaralama yaşanmadığı belirtildi.



Taciz ateşi açılan Komora bandıralı ‘Anatolia’ daha önce İsrail komandoların saldırı gerçekleştirdiği Mavi Marmara gemisi



Komutanlık, saldırı sırasında gemide 6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşının bulunduğunu, Türk sahil güvenlik botlarının olay yerine intikal etmesi üzerine Yunan botlarının bölgeyi terk ettiğini de bildirdi.



Doğu Afrika açıklarında bulunan Komoros adasına kayıtlı Ro-Ro gemisinin 2010 yılında İHH Vakfı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden satın aldığı ve 31 Mayıs 2010’da Gazze’ye yardım götürmek üzere seyir halindeyken İsrail komandolarının saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi. İcra yoluyla satışa çıkarılan gemi, geçtiğimiz Kasım ayında 2E Denizcilik şirketi tarafından 4 milyon 833 bin liraya satın alınmıştı.



‘‘Onların anlayacağı dilden konuşuyoruz’’ diyen Erdoğan’a Miçotakis’ten yanıt



28 Ağustos’ta Yunan S-300 bataryasının Ege Denizi üzerinde seyir yapan Türk F-16’larına kilitlenmesi sonrası ‘‘bir gece ansızın gelebiliriz’’ çıkışını yapan, Cuma günü de Balkan ülkelerine yaptığı seyahatten dönüşünde, ‘‘Bir yanda Ege'de yaptıkları ihlaller var, bazıları NATO görevi icra eden uçaklarımıza yönelik tacizler var, S-300 füzeleriyle radar kilitlemeye varan mütecaviz hareketler var..Diğer yanda deniz yetki alanları bağlamında Ege'de ve Doğu Akdeniz'de bize dayatmaya çalıştıkları maksimalist tezler var. Bunun da yenilir yutulur bir yanı yok. Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor’’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 88. Selanik Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen geleneksel basın toplantısında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yanıt verdi.





Açıklamada Bozcaada’nın 11 mil güneybatısında seyir halinde olan Komoros bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine açılan taciz ateşinde herhangi bir can kaybı ya da yaralama yaşanmadığı belirtildi.



Taciz ateşi açılan Komora bandıralı ‘Anatolia’ daha önce İsrail komandoların saldırı gerçekleştirdiği Mavi Marmara gemisi



Komutanlık, saldırı sırasında gemide 6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşının bulunduğunu, Türk sahil güvenlik botlarının olay yerine intikal etmesi üzerine Yunan botlarının bölgeyi terk ettiğini de bildirdi.



Doğu Afrika açıklarında bulunan Komoros adasına kayıtlı Ro-Ro gemisinin 2010 yılında İHH Vakfı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden satın aldığı ve 31 Mayıs 2010’da Gazze’ye yardım götürmek üzere seyir halindeyken İsrail komandolarının saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi. İcra yoluyla satışa çıkarılan gemi, geçtiğimiz Kasım ayında 2E Denizcilik şirketi tarafından 4 milyon 833 bin liraya satın alınmıştı.



‘‘Onların anlayacağı dilden konuşuyoruz’’ diyen Erdoğan’a Miçotakis’ten yanıt



28 Ağustos’ta Yunan S-300 bataryasının Ege Denizi üzerinde seyir yapan Türk F-16’larına kilitlenmesi sonrası ‘‘bir gece ansızın gelebiliriz’’ çıkışını yapan, Cuma günü de Balkan ülkelerine yaptığı seyahatten dönüşünde, ‘‘Bir yanda Ege'de yaptıkları ihlaller var, bazıları NATO görevi icra eden uçaklarımıza yönelik tacizler var, S-300 füzeleriyle radar kilitlemeye varan mütecaviz hareketler var..Diğer yanda deniz yetki alanları bağlamında Ege'de ve Doğu Akdeniz'de bize dayatmaya çalıştıkları maksimalist tezler var. Bunun da yenilir yutulur bir yanı yok. Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor’’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 88. Selanik Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen geleneksel basın toplantısında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yanıt verdi.



Miçotakis: ‘‘Dayılıklara geçit yok, Yunanistan’ın tek bildiği tehditlere ‘hayır’ demektir’’



Yunan ordu komutanlarının da yer aldığı toplantıda konuşan Miçotakis, ‘‘Yunanistan’ın tek bildiği şey tehditlere ‘hayır’ demektir. Yalnız Sayın Erdoğan’ın değil; son zamanlarda bütün Türk yöneticilerin Yunanistan’a yönelik yaptıkları suçlama ve açıklamalar kabul edilemez. Bu açıklamalar maalesef Türk kamuoyunu zehirlemekte, iyi komşuluk ilkelerini zedelemekte ve milliyetçiliği körüklemektedir. Dayılıklara geçit yok’’ dedi.



‘‘Dayılık yok’’ kısmını Yunanistan’da bu şekilde kullanıldığı için Türkçe ifade eden Yunanistan Başbakanı, Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmak istediklerini de sözlerine ekledi.



Yunan ordu komutanlarının da yer aldığı toplantıda konuşan Miçotakis, ‘‘Yunanistan’ın tek bildiği şey tehditlere ‘hayır’ demektir. Yalnız Sayın Erdoğan’ın değil; son zamanlarda bütün Türk yöneticilerin Yunanistan’a yönelik yaptıkları suçlama ve açıklamalar kabul edilemez. Bu açıklamalar maalesef Türk kamuoyunu zehirlemekte, iyi komşuluk ilkelerini zedelemekte ve milliyetçiliği körüklemektedir. Dayılıklara geçit yok’’ dedi.



‘‘Dayılık yok’’ kısmını Yunanistan’da bu şekilde kullanıldığı için Türkçe ifade eden Yunanistan Başbakanı, Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmak istediklerini de sözlerine ekledi.