Miçotakis: Türkiye'nin Yunanistan’la ilişkileri AB’nin anahtarı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki gerilime dair değerlendirmelerde bulundu. Yunan kanalı STAR TV’ye verdiği röportajda Miçotakis, Yunan hükümetinin, Atina ile Ankara arasındaki ilişkileri, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkiler için belirleyici hale getirmekte başarılı olduğunu öne sürdü.







Sputnik’in aktardığı röportajda, Ankara’nın Brüksel ile ilişkilerin meyvesini alabilmesinin artık ‘Yunanistan ve Kıbrıs ile gerilim yaratmamaktan’ geçtiğini savunan Yunanistan Başbakanı, Türkiye’nin AB-Türkiye Ortak Bildirisi’ne riayet etmesini ve Yunan adalarından dönen sığınmacıları kabul etmesini beklediğini kaydetti.





Miçotakis, ayrıca komşu ülkenin ‘iç krizini’ Ege ve Akdeniz’e yansıtma eğiliminde olmayacağını umduğunu da sözlerine ekledi.





LİBYA ANLAŞMASI'NI YASA DIŞI İLAN ETTİ





Öte yandan Miçotakis, son Libya ziyareti ve yeni kurulan Ulusal Birlik Hükümeti’nin başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmeye değindi. Yunan lider, geçen yıl Trablus hükümeti ile Ankara arasında imzalanan deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakatın yasa dışı, hükümsüz ve açıkça Yunanistan’ın ‘ulusal çıkarlarına zarar verdiğini’ ifade etti.





Bununla birlikte Miçotakis, yeni Libya hükümetinin, iki ülke arasındaki deniz sınırları konusunda Yunanistan ile doğrudan müzakerelere başlama yönündeki istekliliğini olumlu bir adım olarak gördüğünü dile getirdi.



