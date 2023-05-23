Miçotakis'in ardından Çipras da hükümet kurma görevini reddetti: Yunanistan yeniden seçim yolunda

Yunanistan'da 21 Mayıs seçimlerinin ardından anayasal prosedür kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile bir araya gelen SYRİZA lideri Aleksis Çipras, hükümeti kurma görevini üstlenmedi.





Çipras, Cumhurbaşkanı'na hitaben yaptığı açıklamada, "Hükümeti kurmak için gerekli dengeler ortaya çıkmıyor. Sizi görevi almayacağımı söylemek ve kurumsal yükümlülüğümü yerine getirmek için ziyaret ediyorum" dedi.





'YÖNETİM ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT KAÇIRILDI'





"Efimerida ton Sintakton" gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ile görüşme sonrasında Çipras, basit nispî seçim sistemine atfen, 'ülkenin yönetim şeklini değiştirmek için önemli bir fırsatın kaçırıldığını' belirtti.





Çipras, PASOK ile ilerici bir uzun vadeli hükümet hedefinin çökmesi ve Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) uzun süre önce iş birliği olasılığına "Hayır" demesinin ardından hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı'na iade ettiğini söyledi.





'DEMOKRASİYİ BOĞACAK KOŞULLAR YARATACAK'

Çipras, Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrılırken, "Sonuç bizim için beklenmedik derecede acı verici bir şok oldu. Toplumun geleceği için korkularım var" diyerek, seçimlerin tekrarlanması halinde 'demokrasiyi boğacak koşullar yaratacak' korelasyonların oluştuğunun altını çizdi. Çipras, "Son dört yıldaki davranışları hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve çoğulculuğa saygı göstermeyen Yeni Demokrasi'nin her şeye gücü yeter" dedi.





Çipras, "Bizim için büyük mesele şu: Antidemokratik uygulamaların tekrarlanmasını nasıl önleyeceğimizi görmek. Tüm sorumluluğu üstlenerek incittiğimiz insanlardan, SYRİZA'nın yüz binlerce dostundan, savaşçısından ve seçmeninden özür diliyorum. Benim ahlak anlayışım ayakta durmak ve savaşmak anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.





HÜKÜMET KURMA GÖREVİ ÜÇÜNCÜ PARTİYE GEÇİYOR: PASOK

Yunanistan kamu radyo televizyon kurumu ERT'nin aktardığın göre, Çipras'ın hükümeti kurma görevini iade etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, seçimi üçüncü bitiren PASOK'un lideri Nikos Androulakis ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen telefon görüşmesi sonrasında Androulakis'in hükümeti kurma görevini teslim almak üzere saat 18:30'da Cumhurbaşkanı Sarayı'na gelmesi bekleniyor.





YENİ PARLAMENTO YEMİN EDİP DAĞILACAK

Yeni hükümeti kurma çalışmalarından sonra bir sonraki adım 28 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de yeni parlamentonun yemin etmesi olacak. Pazartesi sabahı Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak ve aynı günün akşamı parlamentonun feshine ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve 25 Haziran seçimleri için yeni sandık çağrısı yayımlanacak.





Gelecek hafta üç yüksek mahkemenin başkanlarından biri, büyük olasılıkla Sayıştay Başkanı İoannis Salmas, ülkeyi seçime götürmek üzere geçici başbakan atanacak. Yeni seçimler güçlendirilmiş nispî temsil sistem ile gerçekleştirilecek.





SEÇİMİ KAZANAN YENİ DEMOKRASİ'NİN PLANI NE?

21 Mayıs'taki erken parlamento seçimlerinde en yakın rakibi SYRİZA'dan 20 puan fazla oy alarak birinci çıkan Yeni Demokrasi (YD) cephesinde Başbakan ve kurmayları, 25 Haziran'da uygulanacak olan güçlendirilmiş nispî temsil sistemini göz önünde bulundurarak, başlaması beklenen bu yeni seçim dönemi için yeni bir strateji hazırlıyor. Buna göre, Miçotakis 25 Haziran seçimlerinden tek başına iktidar hedefini gerçeğe dönüştürerek çıkmayı ve 28-29 Haziran'daki Avrupa Konseyi toplantısına odaklanmayı hedefliyor.





YD yeni seçimlerde ülkede istikrara, yani önümüzdeki dört yılı vatandaşların günlük yaşamındaki ciddî sorunları çözerek yönetecek güçlü ve kendine güvenen bir hükümete duyulan ihtiyaca dikkat çekecek. Miçotakis de vereceği mesaj çerçevesinde herkes için daha iyi maaş, ücretsiz kamu sağlık hizmetleri, kaliteli kamu sektörü vaat edecek. Ayrıca ülkenin güvenlik boyutunun altını da Türkiye ile ilişkiler bağlamında çizecek.





MUHALEFET PARTİLERİNİN YAKLAŞIMI NE OLACAK?

Ana muhalefet partisi SYRİZA ise yeni seçimlere Çipras'ın bugün altını çizdiği üzere 'sağcı politikalar ile kontrolden çıkmış bir hükümeti önleme' şiarı ile katılacak. Partinin Merkez Komitesi 24 Mayıs Çarşamba öğleden sonra toplanarak ilk olarak seçim sonuçlarının bir değerlendirmesini yapacak, ikinci olarak da kaybedilen zemini yeniden kazanmak amacıyla önümüzdeki seçim sürecinde yapılması gereken değişiklikleri görüşecek.





PASOK cephesinde yeni seçimlerle ilgili olarak ihtiyatlı bir iyimser hava hâkim. PASOK yetkilileri, partinin oylarını yüzde 40 arttırdığına, SYRİZA ile olan farkın azaldığına, 6 seçim bölgesinde PASOK'un ikinci parti konumuna geldiğine dikkat çekti. Kendi bakış açıklarına göre parti 25 Haziran seçimlerinde de bu başarılı tabloyu tekrarlayacak.





Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nikos Sofianos ise bugün sabah saatlerinde ERT1 kanalına yaptığı açıklamada, daha güçlü bir KKE ile Miçotakis hükümetinin hem parlamentoda hem de sokaklarda zorlanacağını, 'halkın militanlık gücü' olan KKE'nin hükümeti köşeye sıkıştırabileceğini vurguladı. 'KKE'nin duruşunun solcu ve ilerici insanların önemli bir kısmı tarafından alkışlandığını ve KKE'ye oy vermeyi düşünüp de vermeyenler için şimdi adım atma zamanı olduğunu' kaydeden Sofianos, SYRİZA ve PASOK'un halk için ciddi bir muhalefet olamayacağını ifade etti.