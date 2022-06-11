Miçotakis'ten bir açıklama daha

'Türkiye'yi konuşacağız ama odakta olmayacak'





Selanik'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi öncesi bir radyoya röportaj veren Başbakan Miçotakis, zirvenin bu şehirde düzenlenmesinin Batı Balkan ülkelerine verdikleri önemin ve onları Avrupa'ya daha fazla entegre etme konusundaki isteklerinin güçlü bir sinyali olduğunu söyledi.Ekathimerini'nin haberine göre Miçotakis zirveye Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un katılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Geniş bölgemizle alakalı konuları etraflı bir şekilde konuşmak ve Ukrayna'daki savaşın ekonomik etkilerini en aza indirmenin yolları tartışmak için bir fırsat olacak," sözlerini kullandı.Miçotakis, Ankara'nın son haftalardaki adımlarını da konuşma fırsatları olacağını fakat "hiçbir şekilde zirvenin odağında Türkiye'nin olmayacağını" vurguladı.Yunan Başbakan "İlgimiz Güneydoğu Avrupa'ya odaklanmak ve Yunanistan'ın özellikle Selanik ve ülkenin kuzey bölgesinin bir lojistik ve enerji üssü olarak oynayabileceği rol üzerine odaklanacak," ifadelerini kullandı ve Yunanistan'ın Güneydoğu Avrupa ve Balkanlara dönüşünde ana rolün ve çabanın kuzey Yunanistan'daki şirketlere düşeceğini söyledi.