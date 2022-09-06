Samanyolu Haber /Dünya / Miçotakis'ten Erdoğan'a 'bir gece ansızın' cevabı: 'Kabul edilemez' /06 Eylül 2022 17:28

Miçotakis'ten Erdoğan'a 'bir gece ansızın' cevabı: 'Kabul edilemez'

'Şahsımın açıklamalarıyla Yunanistan kendine çeki düzen verdi' açıklamasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Erdoğan'a cevap geldi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” sözleriyle alevlenen tartışmada Atina’da tepkiler sürüyor. Son açıklama, Başbakan Kiryakos Miçotakis’ten geldi.

Erdoğan, hafta sonu katıldığı etkinlikte “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan Bosna'ya hareketinden önce ise bu açıklamalarının ardından Yunanistan'ın geri adım attığını ileri sürerek 'kendine çekidüzen' verdi ifadelerini kullanmıştı. 

Erdoğan'ın tepki çeken sözlerinin ardından harekete geçen Atina yönetimi, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO'ya mektup göndermişti.

Yunanistan'dan son açıklama, Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten geldi. Bugün Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputová'yla Atina'da görüşen Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerginliğe de değindi.

Türkiye ile uluslararası hukuk, uluslararası deniz hukuku ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog kurmayı arzu ettiklerini söyleyen Miçotakis, “Yunanistan'ın egemenlik haklarına şüphe düşürecek tehditleri asla kabul etmeyeceklerini” ifade etti. Yunan başbakan, özellikle bir NATO ülkesinden bu şekilde açıklamalar gelmesinin kabul edilebilir olmadığını belirtti.
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