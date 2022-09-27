Samanyolu Haber /Dünya / Miçotakis'ten Erdoğan'a cevap: Türkiye'nin karşısında Avrupa ve NATO müttefiklerimiz var /27 Eylül 2022 17:48

Miçotakis'ten Erdoğan'a cevap: Türkiye'nin karşısında Avrupa ve NATO müttefiklerimiz var

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara’nın Yunanistan’a yönelik sert sözlerine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten yanıt geldi.

SHABER3.COM

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, ABD'ye ait zırhlı araç ve tankların Türkiye'nin çok yakınındaki adalara çıkarılmasıyla farklı bir boyut kazanırken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara'nın Yunanistan'a yönelik sert sözlerine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’ten yanıt geldi.

Miçotakis , Ankara’ya net bir mesaj göndererek, “Uluslararası Hukukun gücü, Silahlı Kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müttefiklerimizin desteğiyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam.” dedi. Yunanistan’ın kırmızı çizgilerini açıkça söylediklerini belirten Miçotakis, ‘Türkiye’nin yalnız bırakıldığını’ öne sürdü.

Miçotakis, “Ateşli sözler yerine, nihayet barışçıl eylemleri ve anlamlı diyalog yolunun seçilmesi çok önemlidir” ifadelerinde de bulundu. Miçotakis, Türkiye’ye yönelik “Karşılarında sadece Yunanistan değil, Avrupa’nın yanı sıra NATO müttefiklerimiz de var” dedi.

Son olarak Ankara'nın “bir gece ansızın gelebiliriz” açıklamalarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Yunanistan'ı çok sert bir dille eleştirmesiyle tırmanan gerilim, Yunanistan'ın bazı adaları silahlandırmasıyla patlama noktasına gelmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Miçotakis'ten Erdoğan'a cevap: Türkiye'nin karşısında... Sonraki Haber >>

NASA’dan “Armageddon” provası

NASA’dan “Armageddon” provası

Rusya’da okula silahlı saldırı

Rusya’da okula silahlı saldırı

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:35:35