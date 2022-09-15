Miçotakis'ten Erdoğan'a 'Lozan' mesajı

Türkiye ile ülkesi arasındaki gerilime değinen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da Lozan Anlaşması konusunda mesaj gönderdi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin adımlarının Lozan Antlaşması'nı "ihlal ettiğini" ileri sürerek, Ankara'nın "saldırgan politikasına karşı çıktıklarını" söyledi. Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin adımlarının Lozan Antlaşması'nı "ihlal ettiğini" ileri sürerek, Ankara'nın "saldırgan politikasına karşı çıktıklarını" söyledi.

Miçotakis, Lozan Antlaşması'na da atıfta bulunarak, Türkiye'nin, bu antlaşmanın "yüzyıllarca geçerli olduğunu anlaması" gerektiğini savundu."Küçük Asya Felaketi ve 1947'de Oniki Ada'nın entegrasyonu ülkenin nihai coğrafi taslağını belirledi. Türkiye'nin İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'daki Yunan kültürünü kökünden sökerek ihlal etmesine rağmen aynı coğrafyayı paylaşmaya çalışıyoruz. Fakat, yine de Türkiye egemenlik haklarımızı sorgulayarak net hükümleri baltalıyor."