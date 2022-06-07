Miçotakis'ten Erdoğan'a yeni çağrı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim Kıbrıs konusu ve Ege adalarının bir kısmının Atina yönetimi tarafından hukuka aykırı bir şekilde silahlandırması nedeniyle sürüyor.





Bu gerilimi "hoş olmayan bir gelişme" olarak nitelendiren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ise "Halbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul görüşmemizden sonra bir uzlaşma çerçevesi bulduğumuz izlenimini edinmiştim. Bir noktada konuşacağımızı düşünüyorum, çünkü konuşmamız gerekiyor. Ben kin tutan biri değilim" dediği ifade edildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, katıldığı bir konferansta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, katıldığı bir konferansta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'BEN KİN TUTAN BİRİ DEĞİLİM'





Kiryakos Miçotakis, son dönemde gerginlik yaşayan Yunanistan-Türkiye ilişkilerini "hoş olmayan bir gelişme" olarak tanımladı.Miçotakis, her türlü senaryoya karşı temkinli olmaları gerektiğini dile getirdi.Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine yönelik söylenen sözleri hatırlatarak, "Bu söylemler, yeni birşey değil. Evros'taki olaylardan sonra da bana yönelik açıklamalarda bulundu. Halbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul görüşmemizden sonra bir uzlaşma çerçevesi bulduğumuz izlenimini edinmiştim. Bir noktada konuşacağımızı düşünüyorum, çünkü konuşmamız gerekiyor. Ben kin tutan biri değilim" dedi.Miçotakis, sahada herhangi bir gerginlik istemediklerini belirterek, "Ülkemizin yükümlülüğü sorunları gündeme getirmek ve bu konuda müttefiklerimizden destek istemektir. Türkiye'nin, söylemlerini sahaya yansıtarak daha fazla gerginlik meydana getirilmemesini umuyorum ve açıkca söylüyorum" diye konuştu.