Samanyolu Haber /Dünya / Miçotakis'ten Meriç kıyısındaki çelik çitle ilgili yeni açıklama /12 Eylül 2021 17:32

Miçotakis'ten Meriç kıyısındaki çelik çitle ilgili yeni açıklama

Sınır geçişlerini önlemek için Yunanistan'ın Meriç Nehri kıyılarına inşa edilen çelik çitle ilgili açıklamada bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in söz konusu çiti gerekirse uzatabileceklerini belirttiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sığınmacılar ve göçmenleri engellemek için Meriç Nehri kıyısına inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabileceklerini söyledi.

Miçotakis, Selanik'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkiler ve göçmen sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Yunanistan'ın özellikle göçmen sorununda menfaatlerinin büyük ölçüde paralel olduğunu savunan Miçotakis, 2021'de, bir önceki yıla göre Türkiye ile Yunanistan arasında daha az gerginlik yaşandığına dikkat çekti.

Miçotakis, ikili ilişkilerde gerilimden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki bazı adaları silahlandırması ve Türkiye'nin buna yönelik itirazına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Miçotakis, "Kendimizi savunma hakkımız müzakere edilemez.” ifadesini kullandı.

Atina'nın, sınırlarını koruma stratejisini sürdüreceğini kaydeden Miçotakis, "Meriç'te inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabiliriz." dedi.

Yunanistan, Türkiye sınırındaki çitin uzunluğunu 40 kilometreye çıkarmıştı.

Atina, düzensiz göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye-Yunanistan arasındaki kara sınırına kurduğu çelik çitin uzunluğunu 40 kilometreye çıkarmış, çitin yapımı Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Miçotakis'ten Meriç kıyısındaki çelik çitle ilgili... Sonraki Haber >>

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Afganistan büyük bir açlık ve yoklukla karşı karşıya

Afganistan büyük bir açlık ve yoklukla karşı karşıya

Ahmet Altan: Korkmayın, korkaklık bu kadar övülmesin

Ahmet Altan: Korkmayın, korkaklık bu kadar övülmesin

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:31:55