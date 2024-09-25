Samanyolu Haber /Dünya / Miçotakis'ten 'mülteci' çıkışı: 'Türkiye ile iş birliği yapmamız şart...' /25 Eylül 2024 13:41

Miçotakis'ten 'mülteci' çıkışı: 'Türkiye ile iş birliği yapmamız şart...'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, CNN’e verdiği röportajda, Schengen Bölgesi kurallarının ihlal edilmesinin çözüm olmadığını belirtti. Miçotakis ayrıca, göç konusunda Türkiye ile iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, New York'ta CNN’e verdiği röportajda, göç meselesinin ana gündem olduğunu belirtti ve Türkiye ile iş birliğinin bu konuda büyük önem taşıdığını vurguladı. Miçotakis, Almanya’nın sınır kontrollerine de değinerek, “Çözüm, Schengen Bölgesi kurallarını tek taraflı olarak ihlal etmek değil” dedi.

Miçotakis, röportajda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında yaptığı görüşmeye de değindi. Başbakan, iki ülkenin görüş ayrılıklarına rağmen, özellikle göç gibi ortak sorunlarda iş birliğinin şart olduğunu belirterek, “Deniz sınırlarının belirlenmesi gibi konularda anlaşmazlıklarımız var, ancak bunları uluslararası hukuk temelinde çözmeliyiz. Göç konusunda ise iş birliği yaparak önemli ilerlemeler kaydettik” dedi.

"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ GEREKLİ"
Miçotakis, göçmen teknelerinin Yunan karasularına girmeden durdurulmasının Türkiye'nin yardımı olmadan mümkün olmadığını vurgulayarak, “Bu konuda Türk yetkililerle daha iyi iletişim kanalları oluşturduk ve bu iş birliği, insan kaçakçılarına fırsat tanımamak için çok önemli” dedi. Göçmenler için tehlikeli deniz yolculuklarının durdurulması gerektiğini belirten Miçotakis, Türkiye’nin bu konuda kritik bir role sahip olduğunu söyledi.

Almanya'nın sınır kontrolleri uygulamalarıyla ilgili olarak Miçotakis, Schengen Bölgesi'nin temel kurallarının ihlal edilmemesi gerektiğini savundu, “Çözüm, Schengen kurallarını tek taraflı ihlal etmek değil. Bu konuda bir uzlaşma bulmalıyız” diye ekledi.


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