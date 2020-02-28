Samanyolu Haber /Dünya / Miçotakis'ten sert açıklama /28 Şubat 2020 19:52

Miçotakis'ten sert açıklama

Türkiye’nin göçmenleri serbest bırakması ile ilgili Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis açıklamalarda bulundu.Yunan Başbakan göçmenlerin yasadışı yollardan ülkesine giriş yapmalarına tahammül göstermeyeceklerini açıkladı.

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İdlib’de yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'nin göçmen ve mültecilere sınırlarını açma kararına Yunanistan da sınırları kapatma kararı alarak karşılık verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis göçmen akını ve Türk-Yunan sınırının kapatılması ile ilgili gelişmeler hakkında Başbakanlık twitter hesabından mesaj paylaştı.

Paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“ Önemli sayıda göçmen ve mülteci Yunan-Türk kara sınırında büyük gruplar halinde toplanmış ve ülkeye yasadışı yollardan girmeye çalışmıştır. Açık olmak istiyorum: Yunanistan'a hiçbir yasadışı giriş tolere edilmeyecektir. Sınır güvenliğimizi artırıyoruz.

Yunan-Türk sınırında çok sayıda göçmen ve mülteci gruplar halinde toplanmakta ve ülkeye girmeye çalışmakta. Açık ve net olmak istiyorum: Yunanistan’a yasadışı girişlere tahammül etmeyeceğiz. Sınırlardaki güvenliği arttırıyoruz.

Yunanistan, Suriye'deki trajik olaylardan sorumlu değildir ve başkaları tarafından alınan kararların sonuçlarına katlanmak zorunda kalmayacaktır. Durum hakkında Avrupa Birliğini bilgilendirdim.”

Hatırlanacağı üzere cuma günü sabahı Yunanistan Edirne’ye geçiş olan Meriç’teki Kastanies sınır kapısını bütün geçişlere kapatmıştı.

Türkiye’nin sınırları göçmen ve mültecilere açma kararı sonrası bu sabah saatlerinden itibaren Yunanistan’daki Katanies hudut kapısı yasak bölge ilan edildi.

Yüzlerce göçmen ve mültecinin ulaştığı Türk-Yunan sınırında çok sayıda polis, asker ve sınır muhafızı bulunuyor.

Bazı kaynaklar göçmenlerin yasadışı yollarla ülkeyi girişini önlemek amacıyla göz yaşartıcı gaz bombası atıldığını belirttiler.
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