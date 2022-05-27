Samanyolu Haber /Gündem / Miçotakis'ten yeni Türkiye açıklaması /27 Mayıs 2022 23:10

Miçotakis'ten yeni Türkiye açıklaması

Kıbrıs ve Ege adaları üzerinden tekrar gerilen Yunanistan-Türkiye ilişkileri üzerine açıklamalarda bulunan Yunan başbakan Kiryakos Miçotakis, "Hukuk dışı eylemlerde bulunan ve çağ dışı tutum sergileyenlerle, diyalog başlatmak için hiçbir nedenimiz yok." ifadelerini kullandı.

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Türkiye ile Yunanistan arasında gerilen ilişilere dair açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Hukuk dışı eylemlerde bulunan ve çağ dışı tutum sergileyenlerle, diyalog başlatmak için hiçbir nedenimiz yok" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bakanlar Kurulu toplantısında son dönemde gerilen Yunanistan-Türkiye ilişkileri üzerine açıklamalarda bulundu.

Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik tutumunu değerlendirerek, "uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı yaklaşımlara her zaman açık olduklarını" dile getirdi.

Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere değinerek, "Güçlü bir Yunanistan bazılarını rahatsız ediyor. Komşumuzun asilliklerini kabul ediyoruz. Bize meydan okudukları sürece mimleniyorlar. Coğrafyanın bizi yan yana istediğini defalarca söyledik ama onlar önümüzde durmayı seçtiler. Uluslararası hukuka, Avrupa'ya ve NATO'ya karşı durmayı seçiyorlar" dedi.

'KIŞKIRTMALARA VE TUZAKLARA GELMEYECEĞİZ'

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye ile yaşadığı sorunları uluslararası alana taşıyacaklarını belirterek, "(Türkiye) Eylemleri, uluslararası alanda kamuoyuna açıklayacağız. Egemenlik haklarımızı savunuyoruz ve bundan taviz vermeyeceğiz. Hukuk dışı eylemlerde bulunan ve çağ dışı tutum sergileyenlerle, diyalog başlatmak için hiçbir nedenimiz yok" diye konuştu.
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