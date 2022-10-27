Samanyolu Haber /Gündem / Miçotakis'ten yeni Türkiye mesajı /27 Ekim 2022 23:52

Miçotakis'ten yeni Türkiye mesajı

Son dönemde özellikle Atina yönetimi tarafından anlaşmaya aykırı olarak silahlandırılan Ege adaları üzerinden çıkan tartışmalarla gerilen Yunanistan-Türkiye ilişikileri konusunda, Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

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Atina yönetimi tarafından anlaşmaya aykırı olarak silahlandırılan Ege adaları üzerinden çıkan tartışmalarla gerilen Yunanistan-Türkiye ilişikileri konusunda, Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin Yunanistan’la ilgili son dönemdeki açıklamalarına atıfta bulunarak Avrupa’da başka bir gerilime ihtiyaç olmadığını söyledi.

Yunanistan ve Türkiye, aralarında kıta sahanlığı, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları, Ege Denizi üzerindeki hava sahası ihlalleri ve Kıbrıs konularının da yer aldığı konular hakkında on yıllardır ihtilaf yaşıyor.

Son zamanlarda karşılıklı atışmalarla yükselen tansiyonun ardından konuşan Yunanistan başbakanı, Avrupa’da zaten bir gerilimin olduğunu, bir başkasına ihtiyaç olmadığını kaydetti.

Miçotakis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Atina’daki görüşmesinden sonra “Başka gereksiz bir gerilime ihtiyaç yok. Yunan adaları hiçkimse için tehdit oluşturmuyor” dedi.
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