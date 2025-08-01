Microsoft araştırdı: Birçok meslek çöp olacak ama komilik geleceğin garantili mesleği

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, birçok sektörde dönüşüme yol açarken, iş gücü üzerindeki etkileri de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu alandaki en çarpıcı uyarı ise teknoloji devi Microsoft’tan geldi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Microsoft bünyesinde çalışan araştırmacılar, yapay zekanın yakın gelecekte milyonlarca insanın işini tehdit edebileceğini belirten kapsamlı bir analiz yayımladı. Bing Copilot AI sohbet robotundaki 200 binden fazla yazışmanın incelenmesiyle hazırlanan çalışmada, özellikle bazı meslek gruplarının ciddi risk altında olduğu vurgulandı.





BU MESLEKLER TARİHE KARIŞACAK

En çok tehdit altındaki mesleklerin başında çevirmenler ve mütercim-tercümanlar geliyor. Bu grubu tarihçiler, yazarlar, siyaset bilimciler, gazeteciler ve halkla ilişkiler uzmanları takip ediyor. Pazarlama ve satış alanlarında görev yapanların da benzer şekilde yapay zekadan etkilenebileceği değerlendiriliyor.





Buna karşın, fiziksel beceri ve ustalık gerektiren işlerin ise en az riskle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Komiler, çatı ustaları, su tesisatçıları ve masaj terapistleri gibi alanlardaki çalışanlar, şimdilik yapay zekanın dışında kalıyor.





Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar, "Yapay zekanın iş yerlerinde kullanımı arttıkça, bazı görevlerin insan gücüne olan ihtiyacı azaltması kaçınılmaz" açıklamasında bulundu. Gelişen teknolojiyle birlikte iş dünyasında büyük bir dönüşüm yaşanırken, çalışanların yeni beceriler edinmesi ve meslek gruplarının bu sürece adapte olması gerektiği vurgulanıyor.





İŞTE RİSK ALTINDAKİ 40 MESLEK GRUBU





Tercüman

Tarihçi

Yolcu refakatçisi

Satış temsilcisi

Yazar

Müşteri hizmetleri temsilcisi

CNC programlayıcısı

Telefon operatörü

Bilet ve seyahat acentesi

Radyo DJ'i ve sunucu

Aracı

Çiftlik ve ev yönetimi eğitmeni

Telefonla pazarlama yapanlar

Apartman görevlisi

Siyaset bilimci

Haberci, gazeteci, muhabir

Matematikçi

Teknik yazar

Metin yazarı

Host ve hostes

Editör

İşletme eğitmeni

Halkla ilişkiler uzmanı

Ürün tanıtımı

Reklam satış uzmanı

Müşteri hizmetleri

İstatistik asistanı

Kiralık hizmetleri danışmanı

Veri analisti

Kişisel finans danışmanı

Arşiv uzmanı

Ekonomi eğitmeni

Web geliştirici

Yönetim analisti

Coğrafya uzmanı

Manken

Pazar araştırma analisti

Kamu güvenliği iletişimcisi

Santral operatörü

Kütüphane bilimi eğitmenleri